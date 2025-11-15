Theo thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu dừa tươi của nước ta nằm trong top 6 loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất. Chỉ trong tháng 9, sản phẩm dừa tươi xuất khẩu đạt hơn 41 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam thu về hơn 138 triệu USD từ xuất khẩu dừa tươi, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu dừa khô và hơn 100 sản phẩm chế biến từ dừa, thu về 260 triệu USD, tăng mạnh 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng đang ồ ạt nhập khẩu dừa. Dữ liệu thống kê cho thấy, trong tháng 9, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt gần 12,5 triệu USD, tăng mạnh 171,6% so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng năm 2025, nhập khẩu dừa vọt lên 56,5 triệu USD (khoảng 1.469 tỷ đồng), cao gấp gần 6 lần cùng kỳ năm 2024, tương đương mức tăng 497,5%.

Theo đó, dừa từ vị trí thứ 13 vọt lên thứ 6 trong nhóm quả và quả hạch có kim ngạch nhập khẩu cao nhất trong 9 tháng năm 2025.

Một số ý kiến cho rằng, việc nhập khẩu dừa ồ ạt thời gian qua đã góp phần kéo giá dừa nội địa giảm sâu.

Thực tế, khoảng hơn một tháng nay giá dừa tươi (dừa lấy nước) tại nhiều tỉnh miền Tây liên tục lao dốc. Doanh nghiệp thu mua cũng xác nhận giá dừa đã giảm xuống mức 40.000-50.000 đồng/chục (12 quả) loại 1. Trong khi, ở thời điểm tháng 8 năm nay, giá dừa dao động từ 100.000-130.000 đồng/chục quả.

Tương tự, vào cuối tháng 10, giá dừa khô còn neo ở mức 180.000 đồng/chục quả thì nay giảm còn 100.000-110.000 đồng/chục quả.

Trao đổi với PV VietNamNet, tổng giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu trái cây khẳng định việc kim ngạch nhập khẩu dừa tăng mạnh thời gian qua không ảnh hưởng đến giá dừa trong nước.

Theo vị này, nửa đầu năm nay giá dừa tăng cao kỷ lục, có thời điểm dừa tươi tăng lên mức 170.000-180.000 đồng/chục quả, dừa khô vọt lên 230.000 đồng/chục quả.

Giá dừa tươi và dừa khô tại thị trường nội địa giảm mạnh. Ảnh: TA

Khi đó, xuất khẩu dừa và sản phẩm dừa của nước ta khởi sắc, nhưng do nguồn cung khan hiếm cộng với giá tăng mạnh buộc một số doanh nghiệp phải tăng cường nhập khẩu dừa nguyên liệu về chế biến.

Vị này cho rằng việc giá dừa nội địa lao dốc chủ yếu do xuất khẩu chững lại. Dù kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh kể từ khi quả dừa tươi Việt Nam chính thức được cấp phép, nhưng gần đây dừa tươi của Việt Nam “bị chê” vì chất lượng không đồng đều, một số lô hàng còn bị trả về. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, kéo giá dừa nội địa giảm theo.

Hiện nước ta có 202.000ha dừa, trong đó có 181.000ha đang cho thu hoạch với sản lượng 2,28 triệu tấn. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích trồng dừa lớn nhất, với 1,95 triệu tấn.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá chất lượng dừa ở các vùng vẫn chưa đồng đều, một số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu do kỹ thuật trồng và chăm sóc chưa đồng bộ. Nếu muốn duy trì tăng trưởng xuất khẩu, ngành dừa cần đẩy nhanh chuẩn hóa vùng nguyên liệu và minh bạch chất lượng sản phẩm.