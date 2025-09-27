Thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 7 năm nay, xuất khẩu dừa của Việt Nam mang về hơn 306 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu dừa tăng mạnh 40%.

Đáng chú ý, Mỹ đã chi khoảng 82 triệu USD để nhập khẩu loại quả giải nhiệt này từ Việt Nam, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và lần đầu tiên vượt Trung Quốc để soán ngôi số một về nhập khẩu dừa Việt Nam.

Chỉ riêng tháng 7, Mỹ đã nhập lượng dừa Việt Nam với giá trị hơn 14 triệu USD, tăng 2,4 lần so với tháng cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Trung Quốc vốn là khách hàng đứng đầu nhiều năm liền về mua dừa Việt Nam thì 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường tỷ dân đạt gần 67 triệu USD, tăng 19,6 so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ trở thành khách hàng lớn nhất mua quả dừa Việt Nam. Ảnh: TA

Theo đó, thị trường Mỹ chiếm 26,8% giá trị xuất khẩu của ngành dừa Việt Nam trong 7 tháng năm 2025, tăng mạnh so với con số 18,1% của cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc chiếm 21,8%, giảm 3,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong top 16 thị trường chủ lực xuất khẩu dừa của Việt Nam, trừ Thái Lan và Hàn Quốc ghi nhận sự sụt giảm, còn lại đều tăng trưởng mạnh. Thậm chí, một số thị trường còn tăng trưởng ba con số như: UAE tăng 172%, Puerto Rico tăng 726%, Tây Ban Nha tăng 116,1% và xuất sang Nga tăng 138,6%.

Đặc biệt, Campuchia trở thành thị trường ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Trong 7 tháng đầu năm nay, quốc gia láng giềng này đã chi ra số tiền gấp 682 lần (tương đương tăng 68.134%) so với cùng kỳ năm ngoái để mua dừa từ Việt Nam.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu dừa tại Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông đều tăng nhanh trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu hạn chế, khiến giá dừa Việt cạnh tranh hơn.

Hơn nữa, từ năm 2023, khi Mỹ chính thức mở cửa cho dừa tươi Việt Nam, doanh nghiệp đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, đầu tư bao bì, chất lượng và mở rộng kênh phân phối.

Tương tự, tháng 8/2024, nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch dừa tươi vào Trung Quốc được ký kết, xuất khẩu loại quả giải nhiệt vào thị trường tỷ dân này tăng mạnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định Trung Quốc là thị trường rất quan trọng và tiềm năng, bởi quốc gia này tiêu thụ 4 tỷ quả dừa mỗi năm, trong đó có khoảng 2,6 tỷ quả dừa tươi.

Việt Nam đang đứng thứ 4 châu Á và thứ 5 thế giới về xuất khẩu dừa. Mục tiêu đến năm 2030 diện tích dừa ở nước ta đạt 210.000 ha, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 170.000-175.000 ha.