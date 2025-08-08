Gần một tuần nay, chị Trương Thị Thùy ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) liên tục rao bán mận cau trên các chợ online. Đang vào chính vụ thu hoạch tại Trung Quốc, loại mận này có nguồn cung dồi dào với giá ngày càng rẻ.

Sáng 7/8, chị rao bán mận cau VIP loại 9-10 quả/kg với giá chỉ 350.000 đồng/thùng trọng lượng 6kg, tương đương 58.000 đồng/kg. Ngoài ra, loại mận nhỡ chị bán theo thùng trọng lượng 10kg giá chỉ 23.000 đồng/kg.

“Đây là mức giá rẻ chưa từng thấy kể từ khi mận cau Trung Quốc xuất hiện và gây sốt tại thị trường Việt”, chị nói.

Trước đó, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thời điểm khan hiếm hàng, chị Thùy rao bán mận cau VIP với giá tới 450.000 đồng/kg, mận nhỡ cũng lên tới 250.000 đồng/kg. Mận cau nằm trong phân khúc trái cây cao cấp, đồng thời cũng là trái cây Trung Quốc có giá đắt đỏ nhất tại thị trường Việt thời điểm đó.

Mận cau từ mức giá đắt đỏ bậc nhất thị trường, nay rớt giá thành hàng bình dân. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau, giá mận cau bắt đầu hạ nhiệt khi hàng từ Trung Quốc đổ bộ và bày bán la liệt chợ Việt với số lượng lớn. Từ chỗ là mặt hàng cao cấp giá lên tới 450.000 đồng/kg, nay mận cau đã thành bình dân, bán tràn lan ngoài chợ.

“Trước đây, muốn ăn mận cau khách phải đặt trước, nay hàng luôn có sẵn với giá rẻ”, chị nói. Mận cau Trung Quốc quả khá to, loại VIP trọng lượng lên tới 90-100 gram/quả. Khi mận già vỏ có màu xanh, thịt mận giòn, vị ngọt thơm, hậu chát nhẹ. Mận chín vỏ chuyển dần sang màu vàng óng, thịt quả vàng đậm, mềm và ngọt nên được nhiều người chuộng mua ăn.

Mỗi ngày, chị tiêu thụ khoảng 8 tạ mận cả VIP lẫn loại thường, cho cả khách sỉ lẫn khách lẻ - chị Thùy chia sẻ.

Theo chị Đinh Thị Hà Linh - đầu mối bán nông sản tại Phú Thượng (Hà Nội), mận cau vàng mật ong Trung Quốc mỗi ngày có một mức giá khác nhau. Xu hướng chung là giá càng ngày càng rẻ.

Cụ thể, thời điểm đầu tháng 7 chị nhập loại mận Trung Quốc này về bán với giá 400.000-450.000 đồng/kg. Khi đó, mận cau chỉ nhắm đến phân khúc khách nhà giàu vì giá đắt đỏ.

Sau đó giá giảm dần từng ngày. Đến ngày 1/8, chị bán mận cau theo giá 60.000 đồng/kg. Cách đây hai ngày giá giảm còn 43.000 đồng/kg, áp dụng cho khách mua theo set 3kg.

Mận cau được rao bán la liệt tại chợ. Ảnh: NVCC

Đến nay, chị nhập mận cau về bán với giá 40.000 đồng/kg. Khách mua cả thùng trọng lượng 9kg có giá 290.000 đồng, tương đương 32.200 đồng/kg.

“Giá rẻ nên khách đặt mua cũng tăng theo cấp số nhân”, chị chia sẻ. Thời điểm đầu bán mận cau, phần lớn là chị gom đơn và nhập về theo số lượng khách đặt. Khi đó, mỗi tuần chỉ về được 2-3 chuyến.

Nay, mận về đều đặn theo ngày. Trung bình một tuần trở lại đây, mỗi ngày chị tiêu thụ hết 25-30 thùng. Có hôm chỉ bán đến đầu giờ chiều là hết hàng, chị Linh cho hay.

Ghi nhận của PV VietNamNet, mận cau Trung Quốc đang “phủ sóng” chợ mạng với giá rẻ. Tại một số cửa hàng, mận cau siêu VIP đóng hộp trọng lượng 1,3kg được bán với giá dao động từ 130.000-145.000 đồng/hộp, tính ra chỉ hơn 100.000 đồng/kg. Trong khi, loại mận cau đóng thùng trọng lượng 9-11 kg/thùng có giá bán dao động từ 25.000-40.000 đồng/kg.

Một đầu mối bán sỉ mận cau tiết lộ, do giá rẻ, hợp với túi tiền của nhiều gia đình nên lượng mận cau bán ra tăng mạnh. Đầu mùa, một xe hàng 2,5 tấn anh nhập về kho phải bán sỉ 2-3 ngày mới hết, nay cũng với lượng hàng đó chỉ trong một ngày là hết sạch.