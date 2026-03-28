Ngày 28/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên địa bàn phường Phước Tân.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 14/3, bà Nguyễn Thị P. (77 tuổi, ngụ khu phố Hương Phước, phường Phước Tân) đi bộ về nhà sau khi mua đồ ăn sáng thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát.

Lợi dụng lúc bà P. mất cảnh giác, đối tượng ngồi sau giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền trên cổ bà. Sau đó, hai đối tượng phóng xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Đến tối 17/3, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thanh Tú (SN 1993) và Đào Văn Phúc (SN 1997) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tam Hiệp.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Đ.A

Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà P. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác tại các phường Trảng Dài và Tam Hiệp.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.