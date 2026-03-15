Ngày 15/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 16 giây ghi lại cảnh người đàn ông xông vào phòng tập thể dục, nghi cướp giật tài sản của một phụ nữ.

Người phụ nữ mặc áo xanh giằng co, chống trả người đàn ông để bảo vệ tài sản. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, khoảng 5h cùng ngày, trong phòng tập có 3 phụ nữ. Khi người phụ nữ mặc áo xanh bật công tắc đèn gần cửa, bất ngờ một người đàn ông mặc quần áo đen, đeo khẩu trang che kín mặt từ ngoài lao vào áp sát.

Người này giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân, đồng thời cầm vật sắc nhọn để đe dọa. Tuy nhiên, người phụ nữ nhanh chóng giữ lại sợi dây chuyền và giằng co quyết liệt. Dù bị ngã xuống sàn, nạn nhân vẫn nắm chặt sợi dây và đạp liên tiếp vào người đàn ông.

Thấy vậy, một phụ nữ khác trong phòng tập liền hô hoán. Người đàn ông sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là xảy ra tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An (xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ).

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Tân Châu cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ việc.