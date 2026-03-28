Theo cơ quan điều tra, mặc dù không có quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản trên đất tại các tiểu khu 66, 67, 68, 69 (thuộc khu vực rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã Bù Gia Mập), Nguyễn Thị Lép vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số người dân để lôi kéo, kích động khiếu kiện, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Lép. Ảnh: V.T

Ngày 13/11/2025, Lép đã dụ dỗ nhiều người dân, thuê bảo vệ, vệ sĩ, đồng thời chỉ đạo nhóm công nhân làm thuê tổ chức ngăn cản, gây ách tắc giao thông, không cho công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và người dân vào khai thác mủ cao su tại các vườn cây trên địa bàn xã Bù Gia Mập.

Đến ngày 14/11/2025, Lép tiếp tục đến cổng trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên) la hét, gây mất trật tự công cộng.

Nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lép là rất nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giam bị can để phục vụ công tác điều tra.