UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 5/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 21/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 156-KL/TW ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mục đích của việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-TTg và Kế hoạch số 06-KH/TU, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực và thời gian thực hiện, làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành “nền tảng”, “nguồn lực nội sinh”, “sức mạnh mềm”, “động lực phát triển” đất nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ với xây dựng môi trường văn hóa. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Huy động mọi nguồn lực, động lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Gia Lai.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, sáng tạo, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ xây dựng và triển khai phương án thực hiện, đề xuất bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết triển khai nhiệm vụ được giao.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, phân khai rõ từng nhóm nhiệm vụ, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện hàng năm; chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, kết quả và hiệu quả của Kế hoạch. Phối hợp với các cơ quan, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành; nâng cao chất lượng công tác gia đình; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng đời sống văn hóa trong các công sở, doanh nghiệp, lồng ghép hiệu quả với chương trình xây dựng nông thôn mới; tạo môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh các hoạt động thư viện phục vụ cơ sở; đa dạng hóa hoạt động đội tuyên truyền lưu động, trong đó khuyến khích sự tham gia của quần chúng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại, hoạt động in ấn, xuất bản, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung không lành mạnh, tác động tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức lối sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm quản lý, vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. Duy trì và hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thi thể thao từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ phong trào thể dục thể thao ở những vùng, khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,...

Công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành. Tượng được đúc bằng đồng, đặt trên bệ đá granite, cao khoảng 15m với hình ảnh cụ Nguyễn Sinh Sắc cầm sách, tượng trưng cho trí tuệ, giáo dục và đạo đức; thanh niên Nguyễn Tất Thành đứng bên cạnh, thần thái điềm đạm, nhìn xa xăm, thể hiện khát vọng tìm đường cứu nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo, tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cho học sinh, học viên về tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam nói chung, của tỉnh Gia Lai nói riêng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, rèn luyện kỹ năng xã hội và tạo môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; triển khai đồng bộ giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, tri thức gắn với việc rèn luyện, nâng cao thể lực, tầm vóc cho trẻ em, học sinh. Phấn đấu xây dựng trường học trở thành trung tâm văn hóa giáo dục; tiếp tục đưa nội dung giáo dục đạo đức gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, dạy học di sản vào trường học.

Sở Dân tộc và Tôn giáo, tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo, người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, người có uy tín trong cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cộng đồng; bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của cá nhân, sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

Ngoài ra, Kế hoạch này cũng giao trách nhiệm cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tập hợp, đoàn kết các hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tài năng sáng tạo, tạo điều kiện, vận động các hội viên tham gia sáng tác các tác phẩm nghệ thuật có tư tưởng và nghệ thuật cao. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu về văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, tạo nguồn kế cận để phát triển sau này; tạo sân chơi về văn học, nghệ thuật cho giới trẻ nhằm hướng đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

