Phần lớn các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ ở nhiều lĩnh vực liên quan đến người dân và hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo UBND tỉnh, việc này nhằm cụ thể hóa các phương án cải cách thể chế, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mai Đào/Cổng TTĐT Gia Lai

Đất đai, hộ tịch, đầu tư có nhiều thay đổi

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đất đai, Gia Lai công bố 23 thủ tục được sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí, liên quan đến đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều nghiệp vụ khác.

Một số người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc diện miễn phí thẩm định hồ sơ; một số thân nhân người có công không thuộc diện miễn được giảm 50%.

Ở lĩnh vực hộ tịch, 4 thủ tục được sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí, gồm cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại kết hôn và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Công dân Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện thủ tục trực tuyến và đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng về tích hợp thông tin, giấy tờ trên VNeID được miễn phí, lệ phí theo quy định đến hết ngày 28/2/2027.

Với doanh nghiệp, Gia Lai công bố mới thủ tục đăng ký nhu cầu đào tạo về các ngành, nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa. Thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, không thu phí, lệ phí và không quy định thời hạn giải quyết.

Trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thủ tục công bố dự án đầu tư kinh doanh, gồm dự án có sử dụng đất không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất, được sửa đổi về thời hạn giải quyết, cách thức thực hiện và căn cứ pháp lý. Thủ tục có thể thực hiện trực tuyến qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lĩnh vực điện lực có 3 thủ tục cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung, liên quan đến phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trong đó, thủ tục cấp và thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia được giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tỉnh ban hành mới 3 thủ tục liên quan đến kim cương thô theo Quy chế chứng nhận KP.

Nhiều thủ tục hành chính được bãi bỏ

Trong lĩnh vực giáo dục, 6 thủ tục cấp tỉnh bị bãi bỏ, gồm các thủ tục cấp chứng nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận các trường tương ứng đạt chuẩn quốc gia.

Lĩnh vực chăn nuôi và thú y có 4 thủ tục bị bãi bỏ, liên quan đến xuất nhập khẩu và điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

Ngoài ra, 2 thủ tục trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực phòng bệnh và một thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 nhập khẩu cũng được bãi bỏ.

Lĩnh vực giám định tư pháp có 10 thủ tục được ban hành mới, 7 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 2 thủ tục bị bãi bỏ.

Gia Lai còn cập nhật thủ tục trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh, đăng kiểm, hàng hải và đường thủy nội địa, văn bằng chứng chỉ, phòng chống tham nhũng, hoạt động khoa học và công nghệ, địa chất khoáng sản.

Tại nhiều quyết định, cơ quan chuyên môn liên quan được giao rà soát quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử và cập nhật, tích hợp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Bình An