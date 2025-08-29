Ngày 29/8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế vượt trội với hơn 600.000 ha rừng, hàng triệu hecta đất nông nghiệp màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng - là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Đây cũng là địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics và thương mại.

Với vị trí chiến lược, Gia Lai được xem là trung tâm của các trục giao thông, là cửa ngõ giao thương quốc tế với Lào, Campuchia và tiểu vùng sông Mekong. Hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ với đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển và đặc biệt là Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, giúp hình thành mạng lưới vận chuyển liên hoàn.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: Trần Hoàn

Ngoài ra, với 280 hồ chứa và nhiều dự án thủy lợi, Gia Lai có lợi thế lớn về an ninh nguồn nước, phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.

"Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh được thiên nhiên ưu đãi để phát triển điện gió, điện mặt trời và thủy điện - cơ sở quan trọng để Gia Lai hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Tây Nguyên", chủ tịch tỉnh Gia Lai cho hay.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm: Công nghiệp chế biến - chế tạo; năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, AI - bán dẫn; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững; dịch vụ cảng - logistics.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung vào 4 khâu đột phá: chính quyền kiến tạo, đổi mới công nghệ và chính sách, phát triển nhân lực chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn khẳng định, chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng”: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn. Gia Lai cũng cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và hấp dẫn, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vân Canh cho đại diện Tập đoàn NEXIF RATCH Energy SE Asia. Ảnh: Trần Hoàn

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 26.262 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD).

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 14 dự án công nghiệp; 7 dự án xây dựng hạ tầng; 4 dự án thương mại dịch vụ - du lịch và 2 dự án nông - lâm nghiệp, thủy sản.

Lãnh đạo tỉnh cũng trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 93.430 tỷ đồng (gần 3,6 tỷ USD). Các dự án này có quy mô lớn, tập trung vào 23 dự án công nghiệp; 13 dự án nông - lâm nghiệp, thủy sản; 3 dự án du lịch - dịch vụ; 2 dự án bất động sản - kinh tế đô thị và 1 dự án logistics.

Đại diện một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics khẳng định sẵn sàng mở rộng đầu tư, coi Gia Lai là địa bàn chiến lược trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng bày tỏ kỳ vọng ít nhất 2/3 doanh nghiệp ký kết tại hội nghị sẽ ở lại với Gia Lai. Trong tổng số gần 120.000 tỷ đồng được trao quyết định và ghi nhớ đầu tư, ít nhất 100.000 tỷ đồng sẽ thực sự hiện diện, trở thành nguồn lực phát triển cho địa phương.