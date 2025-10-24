Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư Thái Lan-Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam - Đột phá Thương mại và Đầu tư”. Ảnh: Gialai.gov.vn

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026), được xem là dấu mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai bên, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào khu vực Tây Nguyên; mở ra bước tiến mới trong hợp tác đầu tư Việt Nam - Thái Lan, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đây cũng là cơ hội quan trọng để quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Gia Lai sau khi được sáp nhập, đồng thời thu hút mạnh mẽ các dòng vốn FDI, nhất là từ khu vực ASEAN.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: "Sự kiện này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, hiệu quả giữa tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư, mà còn là diễn đàn để hai bên kết nối, chia sẻ và đồng hành hướng tới phát triển bền vững".

Thái Lan hiện là một trong những đối tác đầu tư ổn định của Gia Lai, với 9 dự án FDI tổng vốn hơn 100,5 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, thủy sản, logistics, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, so với tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ và nông sản chế biến.

Lãnh đạo Gia Lai cho biết, tỉnh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và nông nghiệp công nghệ cao của Tây Nguyên, trong đó Khu công nghiệp Becamex Bình Định được xác định là hạt nhân chiến lược, kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) với cảng Quy Nhơn, giúp tối ưu chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận chuyển.

"Gia Lai kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ hình thành các dự án quy mô lớn, có chiều sâu và sức lan tỏa, tạo ra chuỗi giá trị liên kết giữa doanh nghiệp Thái Lan và hệ sinh thái đầu tư tại địa phương", ông Nguyễn Tự Công Hoàng chia sẻ.

Nhấn mạnh việc ưu tiên hợp tác với Thái Lan trong các lĩnh vực logistics xuyên biên giới, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và sản xuất xuất khẩu, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, ông Hoàng mong muốn Tổng Lãnh sự Thái Lan tiếp tục đóng vai trò "đại sứ xúc tiến đầu tư" cho Gia Lai, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Thái Lan có tiềm lực mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến nông sản công nghệ cao, logistics và công nghiệp phụ trợ, đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Gia Lai đề nghị thiết lập kênh đối thoại thường xuyên giữa tỉnh và các tổ chức kinh tế quan trọng của Thái Lan, như FTI, nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, ổn định và lâu dài.

