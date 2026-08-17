UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về tập trung chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,2% trở lên.

Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Gia Lai tăng 8,21%. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng một số chỉ tiêu, ngành, lĩnh vực và địa phương chưa đạt kịch bản đề ra.

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án còn chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần “không chấp nhận tăng trưởng thấp”, quyết tâm hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 10,2% trở lên.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, khơi thông các nguồn lực đang đình trệ, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, vốn, nguyên liệu và thị trường…

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, vấn đề liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra công trình, dự án, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Các địa phương phải nắm chắc từng dự án, doanh nghiệp, nguồn thu, quỹ đất và những điểm nghẽn trên địa bàn; trực tiếp chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giải ngân, thu ngân sách, quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và thủ tục hành chính.

Tập trung các động lực tăng trưởng mới

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Sở Tài chính được giao theo dõi sát kết quả từng khu vực kinh tế, ngành, lĩnh vực và địa bàn; đôn đốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, kịp thời điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm hoặc không có khả năng giải ngân.

Sở Công Thương được yêu cầu làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp lớn để tăng công suất, bổ sung sản lượng; tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, năng lượng, chế biến, khai khoáng và hạ tầng cụm công nghiệp có khả năng tạo năng lực sản xuất mới trong năm nay.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, liên kết sản xuất - tiêu thụ, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Gia Lai cũng thúc đẩy các động lực mới như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, dược liệu dưới tán rừng, tín chỉ carbon, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và kinh tế tuần hoàn.

Ngành xây dựng được giao đẩy nhanh các dự án giao thông, đô thị, nhà ở và hạ tầng trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, cấp phép, vật liệu và giải phóng mặt bằng, đồng thời đôn đốc các dự án đã khởi công tăng nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Với du lịch, Gia Lai yêu cầu tổ chức hiệu quả các hoạt động còn lại của Năm Du lịch Quốc gia 2026, gắn sự kiện với tăng lượng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu dịch vụ. Tỉnh sẽ phát triển tour, tuyến mới, triển khai các chuyến bay charter quốc tế, tăng liên kết du lịch với thương mại, nông nghiệp, sản phẩm OCOP và kinh tế ban đêm.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, cập nhật kết quả tăng trưởng, tiến độ dự án và tình hình tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; kịp thời cảnh báo nguy cơ không đạt mục tiêu và tham mưu giải pháp điều hành.

Kết quả thực hiện Chỉ thị sẽ được gắn với đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Cảng Quy Nhơn

Minh Ngọc