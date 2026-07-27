Động lực nào tạo nên mức tăng GRDP 10,01%?

Theo số liệu thống kê, GRDP của Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,01%, đứng thứ 9 cả nước; riêng quý II đạt 11,28%, xếp thứ ba toàn quốc. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,88%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,52%, đóng góp khoảng 63,3% vào mức tăng GRDP.

Một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng là khu vực FDI, đặc biệt các doanh nghiệp điện tử tiếp tục mở rộng đầu tư.

Công ty Dowooinsys Vina tại Thái Nguyên - một thành viên của Tập đoàn NP (Hàn Quốc) - là đơn vị chuyên sản xuất mặt kính UTG dành cho màn hình gập, hiện 100% sản lượng được cung cấp cho Công ty Samsung Display. Giai đoạn 1, công ty đầu tư 120 triệu USD để xây dựng nhà xưởng. Giai đoạn 2, dự án mở rộng nhà xưởng tại Khu Công nghiệp Sông Công II, với tổng vốn đầu tư 130 triệu USD, vừa được khởi công vào đầu tháng 7.

Chia sẻ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh mới đây, ông Choi Dae-gyu, Chủ tịch Tập đoàn NP, cho hay doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp tiếp nhận, đào tạo, tạo điều kiện để các kỹ sư, người lao động có năng lực được làm việc, phát triển trong môi trường sản xuất hiện đại của công ty cũng như Tập đoàn NP.

Lễ khởi công Dự án xưởng 2 - Nhà máy Dowooinsys Vina ngày 10/7. Ảnh NVCC

Dowooinsys Vina là một trong 260 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên hiện đứng đầu cả nước về thu hút FDI, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Sự đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững tại địa phương đã mang lại những kết quả tích cực cho địa phương.

Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,6 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ; trong đó nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử chiếm 94,5% tổng giá trị xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,8 tỷ USD, tăng 19,8%. Hoạt động thương mại nội địa duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh công nghiệp, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và nông nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, góp phần tạo nên bức tranh phát triển khá toàn diện.

Thái Nguyên hiện đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là các dự án công nghệ cao.

Đầu tư cho nền tảng thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn

Phía sau kết quả tăng trưởng là sự thay đổi trong tư duy phát triển của địa phương.

Ông Trần Quang, Trưởng Thống kê tỉnh Thái Nguyên, cho biết, GRDP không chỉ phản ánh quy mô nền kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả điều hành và khả năng huy động các nguồn lực của địa phương. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế còn gặp khó khăn, việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy nền tảng phát triển của tỉnh ngày càng vững chắc, tạo điều kiện để mở rộng quy mô kinh tế trong những năm tới.

Theo ông, địa phương không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn mà ưu tiên đầu tư cho các yếu tố nền tảng như hạ tầng, quỹ đất sạch, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Những lĩnh vực này chưa tạo ra giá trị GRDP ngay trong ngắn hạn nhưng sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương trong dài hạn.

Ngay từ đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhiều lần nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp, ngành phải chủ động tháo gỡ khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và coi việc đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

6 tháng đầu năm nay, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực.

Tinh thần này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong phương thức điều hành. Chính quyền chuyển từ vai trò quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp, từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai dự án. Sự đồng hành ấy góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các dự án, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Hà Văn Cường, Giám đốc Công ty CP Nông sản Bắc Kạn, nhận xét, điều tạo nên sức hút lớn nhất của Thái Nguyên chính là cách chính quyền chủ động đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Từ đó, tạo niềm tin để doanh nghiệp yên tâm triển khai các dự án dài hạn và mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất với người dân địa phương.

Thực tế cho thấy, ngay tại Chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân", tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị hơn 18.800 tỷ đồng.

Danh mục dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu chè, du lịch sinh thái, logistics và chuyển đổi số.

Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Thái Nguyên.

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, nhằm tăng cường kết nối giữa Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Tăng trưởng 12,69% trong 6 tháng cuối năm mới hoàn thành mục tiêu

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao, Thái Nguyên phải đạt mức tăng trưởng 12,69% trong 6 tháng cuối năm. Theo ông, đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Là địa phương có độ mở kinh tế lớn, phụ thuộc nhiều vào khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và doanh nghiệp FDI, Thái Nguyên chịu tác động trực tiếp từ biến động kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị và chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn.

Bên cạnh đó, giá nguyên liệu, chi phí logistics, tỷ giá và năng lượng tăng cũng tạo áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong khi doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn và khả năng liên kết với khu vực FDI vẫn hạn chế.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công ở một số lĩnh vực vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để tạo động lực tăng trưởng, Thái Nguyên đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Hiện toàn tỉnh triển khai 49 dự án giải phóng mặt bằng tại 23 xã, phường. Đến nay, diện tích đã kê khai đạt hơn 694ha, trong đó hơn 407ha đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Cùng với đó, nhiều khu công nghiệp mới đang được đầu tư hạ tầng, các tuyến giao thông chiến lược được đẩy nhanh tiến độ nhằm mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối vùng.

Thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển.

Một trong những định hướng chiến lược của Thái Nguyên hiện nay là mở rộng không gian phát triển về khu vực phía Bắc. Khu vực này trong tương lai sẽ trở thành không gian phát triển mới của tỉnh, với lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng, cảnh quan tự nhiên và tiềm năng phát triển nông nghiệp sinh thái, vùng nguyên liệu tập trung, dược liệu, kinh tế lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng và du lịch.

Từ góc độ quản trị phát triển, việc mở rộng không gian kinh tế về phía Bắc còn giúp phân bổ lại nguồn lực giữa các vùng, giảm áp lực lên khu vực trung tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài.

Theo ông Lê Kim Phúc, Giám đốc Sở Tài chính, tăng trưởng bền vững phụ thuộc vào khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Vì vậy, cùng với thúc đẩy sản xuất, Thái Nguyên sẽ tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thêm dư địa tài chính để tiếp tục đầu tư cho hạ tầng, giáo dục, y tế và các lĩnh vực an sinh xã hội.

Các dự án hạ tầng đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian triển khai kéo dài và chưa thể tạo hiệu quả kinh tế ngay trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và tạo dư địa tăng trưởng trong những năm tới.

Khi hạ tầng, quỹ đất, không gian phát triển và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, Thái Nguyên sẽ có thêm cơ sở để duy trì tăng trưởng hai con số.