Thông tin đưa ra tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì mới đây.

Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,97% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 128.697 tỷ đồng, tăng 12,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,354 tỷ USD, tăng 2,7%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với khoảng 10,55 triệu lượt khách, tăng 22,5%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 22.910 tỷ đồng. Đến ngày 29/7, tổng thu ngân sách đạt 18.439 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực thực thi và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND các xã, phường phải thay đổi căn bản cách thức chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; chủ động đề xuất giải pháp đột phá cho tăng trưởng.

Các đơn vị phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thực chất thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Tuấn cũng lưu ý cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá liên quan đến tín chỉ carbon, nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và kinh tế số.

Đối với công nghiệp, thương mại và năng lượng, ông Tuấn yêu cầu lượng hóa cụ thể mức tăng của các ngành, sản phẩm chủ lực, tổng mức bán lẻ, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng điện và phần đóng góp của các dự án mới; xác định phần thiếu hụt và giải pháp bù đắp.

Các vướng mắc về đất đai, đấu nối, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư phải được khẩn trương tháo gỡ để sớm đưa các dự án đủ điều kiện vào triển khai, vận hành. Những dự án dự kiến khởi công trong các tháng còn lại của năm 2026 phải sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, mặt bằng; dự án đã khởi công phải tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công.

Đối với đầu tư công, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát toàn bộ kế hoạch vốn, xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, tái định cư và năng lực nhà thầu.

Đồng thời, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 và gắn kết quả giải ngân với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách dự án phải thường xuyên kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn và đôn đốc tiến độ.

Gia Lai tập trung thúc đẩy các dự án, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Hoàng Hà

Bình An