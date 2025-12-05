Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp ký ban hành nêu rõ, cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử ngày 16-20/11 đã làm hư hỏng nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và đe dọa tính mạng của nhân dân, nhất là các khu vực ven sông suối, vùng núi thấp có nguy cơ cao về thiên tai.

Do đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã và công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ bổ sung phạm vi ảnh hưởng lên thành 77 xã.

Mưa lũ khiến nhiều nhà xưởng tại Khu kinh tế Nhơn Hội bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: ĐT

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, để kịp thời bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị di dời khẩn cấp do thiên tai, UBND tỉnh đã thống nhất triển khai 7 dự án, phương án bố trí tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh nhằm kịp thời bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị di dời khẩn cấp do thiên tai.

7 dự án triển khai ở các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Ia Ly, Đăk Song, Ia Dreh gồm: Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai; Bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai xã Ia Hiao; Dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba, xã Ia Rsai; Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Nu, xã Uar; Phương án tái định cư vùng thiên tai xã Ia Ly; Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Làng Tbưng, xã Đăk Song; Phương án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai tại buôn Ia Klon, buôn Gum Gốp, buôn Bhă Nga, buôn Nông Siu, buôn Blăk xã Ia Dreh.

Kinh phí dự kiến đầu tư là hơn 880 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác) để khắc phục hậu quả do bão, lũ…

UBND tỉnh Gia Lai cho biết thống kê sơ bộ đợt mưa lớn kéo dài, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu, ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra với tỉnh Gia Lai được thống kê là hơn 5.907 tỷ đồng, trong đó có hơn 51.000 căn nhà bị hư hỏng.