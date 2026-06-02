Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, lễ hội du lịch hè năm 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều nội dung hấp dẫn.

“Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai mà còn góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến du khách trong và ngoài nước”, đại diện Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai mong muốn lan tỏa hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa

Các hoạt động chính trong chuỗi sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch hè 2026 cụ thể như sau: Lễ hội du lịch hè với chủ đề “Gia Lai - Mùa hè tuyệt vời” sẽ tổ chức ngày 20/6.

Trong 3 ngày (19 - 21/6) sẽ diễn ra Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai.

Lễ hội Ẩm thực 3 miền; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương với quy mô 60-80 gian hàng ẩm thực 3 miền Bắc, Trung, Nam và gian hàng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương dự kiến diễn ra trong 6 ngày (từ 19 - 25). Từ ngày 13 - 20/6 sẽ diễn ra giải Vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2026.

Lễ phát động "Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch" dự kiến tổ chức sáng 20/6.

Bên cạnh các lễ hội, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với các tỉnh, thành trong cả nước vào ngày 20/6.

Từ ngày 20-25/6 sẽ diễn ra 3 giải đấu: Giải Việt Dã Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 (từ ngày 20 - 21/6); Thi đấu cờ người (ngày 21/6); Giải Kickboxing Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 (từ ngày 21 - 25/6).

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, ngoài các hoạt động chính, trong thời gian trước và sau lễ hội du lịch hè, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các sự kiện thể dục, thể thao; Lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn Tết Đoan ngọ lần thứ 1; Lễ hội cầu ngư đầm Hưng Lương; Trình diễn carnival đường phố, ẩm thực hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026: “Quy Nhơn Nam - Hành trình biển, rừng - Một điểm đến”…

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn sẽ được tổ chức xuyên suốt mùa hè năm 2026.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, thông qua chương trình, tỉnh Gia Lai mong muốn lan tỏa hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và đầy tiềm năng phát triển du lịch; đồng thời, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

