Thông tin đưa ra tại cuộc họp triển khai đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026, kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch sau thiên tai do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 26/11.

Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện văn hoá - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và quốc tế, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh.

Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá du lịch văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, phấn đấu đón 15 triệu lượt khách năm 2026, doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2025).

Một điểm du lịch hút du khách khám phá ở Gia Lai

Sự kiện góp phần khẳng định thế mạnh du lịch gắn với biển, núi rừng Tây Nguyên và văn hoá đặc sắc, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á đến năm 2045.

Theo UBND tỉnh, chủ đề Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là “Gia Lai - hội tụ bản sắc, lan toả xanh”. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 31/3/2026. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, cho hay, phát triển du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Gia Lai. Trong đó, Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là tiền đề để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới.

“Các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức; tập trung phục hồi hạ tầng du lịch chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công, hiệu quả và tạo dấu ấn nổi bật”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Đồng thời giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các thiệt hại về hạ tầng, cảnh quan du lịch do bão lũ gây ra; đề xuất tỉnh hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh các ngành du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do thiên tai…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - bà Nguyễn Thị Thanh Lịch: Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là tiền đề để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch

Theo thống kê thiệt hại sau thiên tai, có 53 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh báo cáo thiệt hại với gần 109 tỷ đồng… Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đảm bảo an toàn điểm đến và an toàn cho khách du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm và gói khuyến mãi kích cầu nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch trở lại.

Báo cáo của UBND tỉnh cho hay, trong tháng 10, toàn tỉnh đón khoảng 739.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 11.390.700 lượt khách, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch 10 tháng đạt khoảng 25.600 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024.