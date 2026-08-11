Theo kế hoạch, Gia Lai phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, thương mại số xuyên biên giới và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tối thiểu 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương, khảo sát thị trường và các hoạt động kết nối với đối tác trong và ngoài nước…

Gia Lai đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 17 tỷ USD trong 5 năm.

Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Theo UBND tỉnh Gia Lai, chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của thị trường quốc tế.

Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, đa dạng hóa thị trường và đối tác, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ xây dựng, phát triển và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn với thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

Gia Lai cũng khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, nâng cao năng lực xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu tập trung, ổn định, bền vững gắn với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm có lợi thế.

Các vùng nguyên liệu được định hướng đáp ứng yêu cầu chế biến, xuất khẩu; áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến, truy xuất nguồn gốc điện tử, mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói.

Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ phát triển logistics nông sản gắn với vùng nguyên liệu, trung tâm sơ chế, đóng gói, kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch và truy xuất nguồn gốc.

Doanh nghiệp được hướng dẫn đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, truy xuất nguồn gốc, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) và quy định chống mất rừng, suy thoái rừng (EUDR).

Đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới

Gia Lai xác định thương mại điện tử và chuyển đổi số là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế.

Tỉnh sẽ tổ chức các chương trình đào tạo về thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số và nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng thương hiệu số, phát triển gian hàng trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản trị khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, logistics, thanh toán điện tử...

UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, vùng nguyên liệu...

Minh Ngọc