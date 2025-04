Đây là thông tin được ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tại buổi làm việc với phái đoàn Liên hợp quốc do ông Jean Todt, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về an toàn giao thông đường bộ làm trưởng đoàn, vào sáng 25/4.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Lê Kim Thành cho biết tình hình an toàn giao thông tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức.

Theo thống kê, năm 2024, toàn quốc xảy ra 23.837 vụ tai nạn giao thông làm chết 10.996 người, bị thương 17.705 người. Đặc biệt, tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 -27 tuổi.

Ông Thành nhấn mạnh, mô hình giao thông hỗn hợp với tỷ lệ xe máy cao, phương tiện sở hữu cá nhân lớn là những thách thức ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong thời gian tới.

Ông Lê Kim Thành (ngồi giữa) tại buổi làm việc với đặc phái viên Liên hợp quốc. Ảnh: N. Huyền

"Theo thống kê, tai nạn giao thông liên quan tới nhóm người dưới 18 tuổi chiếm khoảng 7-9% trong các năm gần đây. Trong đó, có 2 độ tuổi được xếp vào nhóm rủi ro cao.

Nhóm đầu tiên, dưới 16 tuổi. Đây là nhóm thường được cha mẹ, người lớn chở đi học hoặc tự đạp xe tới trường. Với những em tự đi xe đạp tới trường trong trong môi trường giao thông phức tạp, hỗn hợp mà các em thiếu kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện nên gặp rủi ro rất lớn. Các vụ tai nạn đều rơi vào điểm mù xe tải, va chạm với xe tải, xe khách trên quốc lộ, xe tải lùi làm trẻ em thiệt mạng...”, ông Thành thông tin.

Nhóm thứ 2, từ 16-18 tuổi. Ông Thành cho biết đây cũng là nhóm có rủi ro cao. Lý do là bởi trong độ tuổi này, trẻ đã được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện và xe máy có dung tích nhỏ hơn 50cc tham gia giao thông không cần có giấy phép lái xe.

“Khảo sát của Đại học Việt Đức tại Hà Nội cho thấy 90% tai nạn giao thông với các em rơi vào nhóm tự đi. Thực chất độ tuổi 15 tuổi 11 tháng và 16 tuổi 1 tháng không có gì khác nhau nhiều về mặt thể chất, tư duy nhưng từ 16 tuổi được điều khiển loại phương tiện có gắn động cơ (<50cc)”, ông Thành nhấn mạnh.

Đặc biệt ở nhóm từ 18-27, do kinh nghiệm của các em chưa nhiều lại thích thể hiện, bốc đồng nên thường đi với tốc độ cao hơn, có thể vi phạm quy định... Nguy cơ gặp tai nạn giao thông cũng rất cao, tỷ lệ tai nạn giao thông trong nhóm này chiếm đến 18-20%.