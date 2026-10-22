Sau 9 tháng, GRDP Gia Lai tăng 8,03%. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt 8,8-9,4%, hướng tới 10,2%.

Tăng tốc sản xuất, đẩy nhanh các dự án trọng điểm

UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá của tỉnh, GRDP 9 tháng đầu năm tăng 8,03%. Dự báo quý IV tăng trên 10%, đưa mức tăng trưởng cả năm lên khoảng 8,6%. Tuy nhiên, Gia Lai tiếp tục khai thác tối đa dư địa, phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt 8,8-9,4%, hướng tới mục tiêu 10,2%.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, kịp thời nhận diện những lĩnh vực có nguy cơ hụt chỉ tiêu để bổ sung giải pháp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Gia Lai tập trung thu hoạch vụ Mùa, triển khai vụ Đông Xuân 2026-2027, phát huy dư địa từ các cây trồng chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng, chanh dây, mía và sắn. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, liên kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đối với công nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng quý IV trên 15%; ngành xây dựng phấn đấu tăng trên 20%. Các sở, ngành được giao chủ động tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, lao động, thị trường, thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng công suất.

Gia Lai cũng tập trung đôn đốc tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát. Các chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và khối lượng thực hiện trong quý IV.

Tỉnh Gia Lai quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Hà

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

UBND tỉnh yêu cầu phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo tháng, kịp thời xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Tỉnh sẽ điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang những dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Cùng với đó, Gia Lai tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai những dự án có khả năng tạo năng lực sản xuất mới. Các dự án chậm tiến độ kéo dài, không có khả năng thực hiện sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Dịch vụ du lịch là một trong những lĩnh vực tỉnh tập trung phát triển

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, tỉnh phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 3,5 tỷ USD; tiếp tục mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử và logistics.

Gia Lai cũng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch thông qua Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2026, Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya và chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm”, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách trong nước và quốc tế.

Về tài chính, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 15% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng cường chống thất thu, giảm nợ đọng thuế và khai thác các nguồn thu theo quy định.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Gia Lai tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới. Tỉnh đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá KPI và trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm xử lý công việc, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Minh Ngọc