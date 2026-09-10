Tại phiên giải trình, chất vấn do Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 8/9, các vấn đề về giao thông nông thôn, giải ngân đầu tư công và quản lý tài sản công được đưa ra làm rõ, cùng các giải pháp tháo gỡ.

Quang cảnh phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Minh

Đến thời điểm phiên họp, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 62,85% kế hoạch Chính phủ giao và 56,25% kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đến nay, trên địa bàn không có dự án nào phải dừng thi công hoàn toàn do vướng mặt bằng dẫn đến không thể giải ngân.

Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị rà soát các dự án có nguy cơ chậm giải ngân, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đánh giá năng lực các chủ đầu tư để kịp thời đôn đốc, xử lý.

Tạo thêm động lực cho chương trình giao thông nông thôn

Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 1.785km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương đã góp phần huy động nguồn lực trong nhân dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại các địa phương.

Tuy nhiên, việc cung ứng xi măng có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu, ảnh hưởng đến thời điểm thi công thuận lợi tại một số địa phương.

Năm 2026, mới có 29/135 xã, phường đăng ký nhu cầu thực hiện chương trình, trong khi thời gian còn lại trong năm không nhiều.

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung phát biểu tại phiên giải trình, chất vấn. Ảnh: Ngọc Minh

Trước thực tế này, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp.

Trường hợp cần thiết có thể xem xét chuyển phương thức từ hỗ trợ xi măng sang hỗ trợ bằng tiền đối với các địa phương đã đăng ký, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện ngay trong năm 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nghị quyết của HĐND tỉnh về phương thức thực hiện chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn; xác định mức đóng góp của người dân và phần hỗ trợ của Nhà nước phù hợp với từng khu vực.

Qua đó, tạo điều kiện để các địa phương chủ động đăng ký, huy động nguồn lực, hướng tới hoàn thành mục tiêu 1.785km đường giao thông nông thôn trong giai đoạn 2026-2030.

Nâng hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công

Một nội dung khác được làm rõ tại phiên chất vấn là việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà ở thuộc tài sản công.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện còn 308 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trong đó, khu vực Bình Định (cũ) có 176 căn, gồm 27 căn đang để trống, 74 căn đang quản lý có hợp đồng cho thuê và 75 căn đang quản lý nhưng chưa có hợp đồng cho thuê.

Khu vực Gia Lai (cũ) có 132 căn công sản, gồm 51 căn hộ, 12 căn nhà công vụ tỉnh và 69 cơ sở nhà ở, đất riêng lẻ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh và Sở Xây dựng tiếp tục rà soát hiện trạng quỹ nhà; đánh giá số nhà đã xuống cấp, không còn nhu cầu sử dụng, tình hình thu tiền và xây dựng phương án sắp xếp, khai thác phù hợp.

Ông cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu giao cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công, bảo đảm tài sản Nhà nước được quản lý đúng quy định, khai thác hiệu quả, hạn chế lãng phí, thất thoát và vi phạm.

Bình An