Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương là hơn 995 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 93 nghìn tỷ so với kế hoạch vốn năm 2025.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là hơn 345 nghìn tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là trên 650 nghìn tỷ đồng.

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 do các địa phương giao tăng hơn 12.932 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo).

Về tình hình giải ngân, theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 28/2, giải ngân hơn 55.739 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng giao.

Trong đó, vốn NSTW là 10.178 tỷ đồng (2,9%); vốn NSĐP là hơn 45.561 tỷ đồng (7%).

So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tương đương về tỷ lệ và cao về số tuyệt đối là hơn 10.928 tỷ đồng.

Kết quả đến hết tháng 2/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Công an; Điện Biên; Lai Châu; TP Hải Phòng; Lạng Sơn; TP Hồ Chí Minh; Hà Tĩnh; Cà Mau; Gia Lai; Hà Nội; Thái Nguyên; TP Cần Thơ; Khánh Hòa; Ninh Bình; TP Đà Nẵng.

Còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, có 25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn 2026-2030, ghi nhận lượng vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay, khiến áp lực giải ngân vốn đầu tư công gia tăng. Trong bối cảnh hiện nay, năm nay vẫn sẽ tồn tại một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công tương tự năm 2025 như: vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tình trạng thiếu nguồn cung và khả năng biến động giá cả nguyên vật liệu khi rất nhiều công trình xây dựng lớn cùng đồng loạt triển khai; diễn biến thời tiết thất thường.

Đồng thời, đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, dẫn tới việc triển khai các cơ chế, chính sách mới có thể phát sinh những khó khăn, vướng mắc nhất định.