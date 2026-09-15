Ngày 14/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai, tiến độ chuẩn bị khởi công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án do lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 419 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được theo dõi, đôn đốc khởi công, với tổng vốn đăng ký hơn 331.459 tỷ đồng; vốn đã giải ngân hơn 70.501 tỷ đồng.

Trong số 168 dự án do lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc khởi công đến tháng 9/2026, có 108 dự án đã khởi công hoặc có kế hoạch khởi công, với tổng vốn giải ngân hơn 3.627 tỷ đồng. Còn 52 dự án chưa khởi công; 8 dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Tại các địa phương, hiện còn 52 dự án ở 34 xã, phường chưa khởi công và 31 dự án chậm khởi công tại 22 xã, phường.

Các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhất là thủ tục liên quan đến quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng, xác định giá đất và năng lực của nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách là công việc thường xuyên, đồng thời là động lực chính để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông Thanh, việc theo dõi, đôn đốc các dự án hàng tuần là trách nhiệm của các địa phương; các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Thanh yêu cầu các sở, ngành ưu tiên giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng, xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính, đấu nối hạ tầng và các thủ tục liên quan; không để hồ sơ tồn đọng, chậm xử lý làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện, phải có văn bản hướng dẫn một lần, đầy đủ, rõ ràng, xác định cụ thể nội dung cần bổ sung và thời hạn xử lý sau khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu chủ động phối hợp, không đùn đẩy, né tránh, không để hồ sơ chậm do nguyên nhân chủ quan; đồng thời rà soát, phân loại các dự án thành 3 nhóm gồm dự án đã khởi công, đang triển khai; dự án chuẩn bị khởi công và dự án chậm tiến độ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải xác định rõ nội dung còn vướng, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm thực hiện; ưu tiên xử lý các thủ tục về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường và đấu nối hạ tầng.

Sở Tài chính được giao làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để nắm tình hình, xác định rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm; đề xuất giải pháp xử lý cụ thể trước khi báo cáo UBND tỉnh.

Ngay sau buổi làm việc, UBND các xã, phường có dự án phải khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch UBND xã, phường làm Trưởng ban; rà soát từng dự án, phân công lãnh đạo và đầu mối trực tiếp theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư.

Các địa phương tập trung xử lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất, quy hoạch chi tiết và các thủ tục thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định Gia Lai luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, nhà đầu tư phải chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bố trí đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Bình An