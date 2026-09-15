Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có hơn 3,19 triệu thửa đất.

Trong đó, 1.375.682 thửa đã đạt yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 43,04%; 853.002 thửa đang tiếp tục được xử lý và 967.323 thửa chưa có cơ sở dữ liệu.

Quang cảnh cuộc họp về làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Gia Lai. Ảnh: Ngọc Minh

Đối với 1.612.694 thửa do Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp rà soát, làm sạch, đến nay đã hoàn thành 1.375.682 thửa, đạt 85,31%, tăng 73.681 thửa so với ngày 26/8.

Còn 237.012 thửa chưa hoàn thành, chủ yếu thuộc các trường hợp khó như thông tin nhân khẩu chưa đầy đủ hoặc chưa khớp, thiếu hồ sơ, vướng dữ liệu không gian và một số vấn đề về kỹ thuật, pháp lý.

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND, các địa phương đã hoàn thành đăng ký, kê khai 609.212/615.990 thửa, đạt 98,90%; phê duyệt 598.688 thửa, đạt 97,19%.

Tuy nhiên, số dữ liệu được cập nhật, đồng bộ lên hệ thống mới đạt 257.215 thửa, tương đương 41,76%. Còn 358.775 thửa chưa được đồng bộ, phần lớn đã được địa phương phê duyệt nhưng chưa hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu.

Công tác đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã rà soát, xử lý 375.468 trường hợp, trong đó 281.707 trường hợp khớp đầy đủ; 70.935 trường hợp chưa xác minh.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương có tiến độ thấp báo cáo cụ thể khối lượng công việc đã thực hiện, những nội dung còn tồn đọng, nguyên nhân và trách nhiệm xử lý; tập trung nguồn lực, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Văn phòng Đăng ký đất đai được yêu cầu xây dựng kế hoạch, phân công công việc cụ thể; bóc tách những thông tin, hồ sơ còn thiếu theo từng địa phương để có phương án xử lý.

Gia Lai hiện có gần 1,38 triệu thửa đất đã đạt yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”. Ảnh: Hoàng Hà

Các nội dung liên quan đến thiếu thông tin, đo đạc hồ sơ, chỉnh lý dữ liệu phải được rà soát, phân loại chi tiết đến từng địa phương, thôn, khu phố; đồng thời xác định rõ người chịu trách nhiệm đối với từng phần việc.

Đối với việc đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lãnh đạo tỉnh đề nghị Công an tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương và cơ quan đăng ký đất đai, đẩy nhanh xác minh những trường hợp thông tin chưa khớp hoặc chưa đầy đủ.

Các xã, phường được yêu cầu tập trung hoàn thành dữ liệu đất đai thuộc nhóm 1 và nhóm 2 trong tuần từ 14-20/9, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu và bảo đảm khả năng đồng bộ lên hệ thống.

Đối với nhiệm vụ đo bay bằng thiết bị UAV, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở triển khai, góp phần đẩy nhanh tiến độ đo đạc, hoàn thiện dữ liệu không gian đất đai trên địa bàn tỉnh.

Bình An