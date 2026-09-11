UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 11253/UBND-KGVX triển khai Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ Thủ tướng giao cho địa phương.

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai triển khai Chiến lược quốc gia về AI.

Kế hoạch phải xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, nguồn lực và phân công trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao; đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2026. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Việc xây dựng kế hoạch sẽ là cơ sở để Gia Lai cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chiến lược, xác định rõ từng đầu việc, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai.

Qua đó, tỉnh hướng tới thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Kiosk hành chính thông minh phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Gia Lai. Ảnh: Trang Lê/Cổng TTĐT Gia Lai

Trước đó, ngày 28/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược xác định AI là công nghệ chiến lược cần được ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng; từng bước đưa AI trở thành năng lực cốt lõi trong quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Một trong những định hướng lớn của Chiến lược là chuyển từ tư duy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái AI đồng bộ; phát triển hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực và các nền tảng AI dùng chung; đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng và các yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm trong phát triển, sử dụng AI.

Đến năm 2030, Chiến lược đặt mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI; quy mô nền kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP. Chiến lược cũng đặt mục tiêu thúc đẩy ứng dụng AI trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, kế hoạch Gia Lai đang giao xây dựng sẽ cụ thể hóa những nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, làm rõ lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm triển khai, qua đó thúc đẩy ứng dụng AI gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Bình An