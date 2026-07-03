Ngày 3/7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2026 (gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 2.013 dự án được cấp phép mới, với tổng vốn đăng ký đạt 17,39 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 87,2% về số vốn đăng ký.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn FDI đăng ký mới lớn nhất, với số vốn đăng ký đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 61,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,08 tỷ USD, chiếm 17,7%; các ngành còn lại đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 20,4%.

6 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn mới. Ảnh: Hoàng Hà

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ USD, chiếm 31,4%; Nhật Bản 1,2 tỷ USD, chiếm 6,9%; Trung Quốc 977 triệu USD, chiếm 5,6%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 665,6 triệu USD, chiếm 3,8%; Hà Lan 420,4 triệu USD, chiếm 2,4%.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI mới, với tổng vốn FDI đăng ký mới trong nửa đầu năm đạt hơn 5,7 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD. Vị trí thứ ba là Hải Phòng đạt hơn 1,7 tỷ USD. Tiếp theo là TPHCM với 1.044 dự án được cấp phép mới, tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD, Bắc Ninh với hơn 794 triệu USD, Đồng Nai hơn 726 triệu USD...

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 541 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 11,04 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện trong 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 965,2 triệu USD, chiếm 7,4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 479,2 triệu USD, chiếm 3,7%.