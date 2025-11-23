Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025, màn trình diễn cồng chiêng đã diễn ra tại không gian hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 22/11 với sự tham dự của bà con đến từ các địa phương như Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa.

Tham gia ngày hội tổng cộng có 250 người với 5 đoàn tham gia biểu diễn. Họ lần lượt đi theo các tuyến phố Hai Bà Trưng - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu.

Ngày hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Mường trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển.

Em Thanh Dung (15 tuổi), xã Yên Bài, Hà Nội cho biết, em thấy rất tự hào và vinh dự khi được biểu diễn cồng chiêng tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Để chuẩn bị cho tiết mục này Dung và các bạn tập luyện từ cách đây nhiều ngày.

Đồng bào Mường có một kho tàng văn nghệ dân gian phong phú với nhiều thể loại như: thơ dài, bài mo, truyện cổ, dân ca, ví đúm, tục ngữ. Người Mường còn có hát ru em, đồng dao, hát đập hoa, hát đố, hát trẻ con chơi... Cồng là nhạc cụ đặc sắc của đồng bào Mường, ngoài ra còn nhị, sáo, trống, khèn lù.

Chị Nguyễn Thị Tình, xã Yên Bài, Hà Nội cũng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được biểu diễn văn hóa cồng, chiêng của dân tộc Mường tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đoàn của chị có 50 thành viên với 12 chiếc cồng, chiêng chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 chiếc gồm: trầm, bổng, né.

Trang phục cũng như tạo hình và phong cách thẩm mỹ trên trang phục của người Mường có đặc trưng riêng.

Đoàn Thanh Hóa góp mặt gần 30 người, trong đó có bà Phạm Thị Bảo đã 70 tuổi.

Đoàn của tỉnh Phú Thọ nổi bật là Mo Mường - một nghi lễ dân gian tâm linh được sử dụng trong tang lễ hay nghi lễ cầu cho mọi điều tốt lành. Mo gắn liền với vòng đời của con người, từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời, cầu cho trẻ hay ăn, chóng lớn.

Các đoàn lần lượt đi qua phía trước Tràng Tiền Plaza.

Nhiều người dân, du khách bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy đoàn diễu hành.

Bạn trẻ Hoài Nam cho biết đã đi du lịch nhiều nơi và thấy được văn hóa của người Mường. "Hôm nay lại được thấy hình ảnh này tại Hà Nội và đặc biệt trong không gian phố đi bộ, rất thú vị. Nếu có cơ hội mình sẽ lại đi du lịch đến vùng đất có người Mường để tận hưởng không gian văn hóa", Nam nói.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025 được tổ chức có quy mô gồm các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa, từ ngày 21-23/11/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.