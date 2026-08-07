UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 121/2026/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8/2026.

Bộ tiêu chí là căn cứ để đánh giá, thẩm định và xét công nhận các xã, phường An Bình đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại; áp dụng đối với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các xã, phường An Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Làng miền núi xã Bình Phú tỉnh Gia Lai. Ảnh: G.X

Theo quy định, bộ tiêu chí xã nông thôn mới gồm 10 nhóm nội dung về quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, nguồn nhân lực, văn hóa - xã hội, giảm nghèo, chuyển đổi số, môi trường, hệ thống chính trị, hành chính công, tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Các xã phải đạt tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người từ 9,5% trở lên; có ít nhất một vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng hoặc vật nuôi chủ lực được chứng nhận chất lượng và cập nhật dữ liệu số. Đồng thời, địa phương phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP, hợp tác xã và kinh tế tư nhân gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Về chuyển đổi số, mỗi xã phải có điểm bưu chính hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu nông nghiệp và môi trường. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã phải hoạt động hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch; tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình đạt từ 90-92% tùy nhóm xã.

Đáng chú ý, xã nhóm 1 và nhóm 2 phải có ít nhất một mô hình thôn thông minh; các xã phải lắp đặt hệ thống camera ứng dụng AI phục vụ giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối với xã nông thôn mới hiện đại, địa phương phải đạt chuẩn nông thôn mới theo mức của xã nhóm 1, đồng thời có thu nhập bình quân đầu người cao hơn ít nhất 10% so với mức quy định của xã nhóm 1 tại cùng thời điểm.

Bộ tiêu chí cũng đặt ra nhiều yêu cầu về hạ tầng số và chính quyền số như: 100% thôn, làng, khu phố có hạ tầng băng rộng tốc độ cao; 100% hộ gia đình được phủ Internet cáp quang; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo nền tảng số và ứng dụng AI trong công việc.

Ngoài ra, xã nông thôn mới hiện đại phải có ít nhất một mô hình nông nghiệp thông minh; 100% sản phẩm chủ lực, đặc trưng và sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử; 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không quá 1% và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 42% trở lên.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện; các sở, ngành hướng dẫn, thẩm định các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát hiện trạng, xây dựng lộ trình thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ.

Minh Ngọc