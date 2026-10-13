Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh các dự án đầu tư ngoài ngân sách, làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân. Kết quả tháo gỡ vướng mắc và tiến độ dự án là một trong những căn cứ đánh giá KPI lãnh đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 12543/UBND-PVHCC yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ theo dõi thủ tục sang đánh giá kết quả thực tế. Với từng dự án, phải xác định rõ vướng mắc, cơ quan, người chịu trách nhiệm xử lý, thời hạn hoàn thành và mốc khởi công, tạo khối lượng hoặc đưa vào hoạt động.

Các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối phải được chủ động chuẩn bị. Những phần việc pháp luật cho phép thực hiện đồng thời cần triển khai song song để rút ngắn thời gian.

Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Hoàng Hà

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, tháo gỡ vướng mắc dự án

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các nhóm dự án quy mô lớn, dự án quan trọng.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc với nhà đầu tư, sở, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn. Đối với dự án chậm tiến độ hoặc còn vướng mắc lớn, việc tổ chức làm việc, kiểm tra, xử lý có thể thực hiện cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật khi cần thiết.

Đáng chú ý, kết quả theo dõi, tháo gỡ vướng mắc và tiến độ các dự án được phân công sẽ là một trong những căn cứ đánh giá KPI đối với từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu kịp thời chấn chỉnh trường hợp cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý công việc máy móc, thiếu chủ động hoặc làm chậm tiến độ dự án do nguyên nhân chủ quan. Trường hợp cần thiết, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều động, bố trí, thay thế.

Đối với các dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, xử lý, đôn đốc; Sở Tài chính là đầu mối chung. Các dự án từ 50 tỷ đồng trở xuống do Chủ tịch UBND xã, phường nơi có dự án trực tiếp theo dõi, giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền.

Rút ngắn thời gian xử lý, theo dõi tiến độ hằng tuần

Nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến xử lý dự án phải có ý kiến trong thời hạn một ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản. Quá thời hạn không có ý kiến được xem là thống nhất với nội dung lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm về nội dung đó.

Các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với những dự án năng lượng, nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi, khu kinh tế và khu công nghiệp, nhất là những dự án có khả năng khởi công, tạo khối lượng hoặc đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan lượng hóa khối lượng thực hiện, năng lực sản xuất tăng thêm và đóng góp dự kiến của từng dự án vào tăng trưởng quý IV và cả năm 2026, đồng thời phục vụ xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Các sở, ngành, địa phương phải cập nhật tiến độ và kết quả tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án. Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh hằng tuần.

Những vấn đề cấp bách hoặc vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay để kịp thời xem xét, giải quyết, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Bình An