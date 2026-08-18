Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng quản lý hiện trạng đất đai chưa chặt chẽ, xây dựng trái phép, đón đầu quy hoạch để trục lợi từ chính sách bồi thường.

Việc xác định nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số dự án lớn cũng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư và thu hút đầu tư của tỉnh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường quản lý nguyên trạng quỹ đất tại các khu vực dự kiến triển khai dự án; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất công, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình hoặc trồng cây trái phép nhằm thu lợi bất chính từ công tác bồi thường.

Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng biến động hiện trạng đất đai, xây dựng trái phép nghiêm trọng trên địa bàn.

Gia Lai yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép. Ảnh: Hoàng Hà

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường thành lập tổ công tác chuyên trách hỗ trợ các dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn, kể cả dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị đo đạc, tập trung xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và quá trình quản lý, sử dụng của từng hộ gia đình, cá nhân để làm cơ sở tính bồi thường chính xác, đúng quy định.

Việc niêm yết, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng phải được thực hiện hiệu quả; các thắc mắc của người dân cần được giải quyết kịp thời từ cơ sở, tránh phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm sát giá thị trường trong điều kiện bình thường và tuân thủ quy định pháp luật.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND xã, phường trong việc cắm mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa, cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế, ranh giới dự án và bố trí kịp thời kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo tiến độ được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng; định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, đề xuất giải pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ do vướng mắc mặt bằng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp phối hợp với các địa phương rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; hướng dẫn thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không chấp hành sau khi đã được vận động, thuyết phục và bảo đảm đầy đủ chính sách theo quy định.

Minh Ngọc