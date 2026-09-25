Thông tin được UBND tỉnh Gia Lai nêu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Tư pháp về tình hình rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu, ngày 24/9.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Gia Lai. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Gia Lai

Theo báo cáo, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai tập trung tổ chức lại việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính và tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Từ đầu năm, tỉnh đã tiếp nhận 737.517 hồ sơ TTHC, trong đó 714.274 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, chiếm 96,9%. Tỉnh đã giải quyết 697.846 hồ sơ, với 95,9% đúng hạn.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,71%, kết quả giải quyết được cung cấp dưới dạng điện tử đạt 92,41%.

Hơn 5.200 hồ sơ đã khai thác dữ liệu

Qua rà soát toàn bộ 1.942 TTHC, tỉnh xác định 1.343 thủ tục, tương đương 69,2%, có nhu cầu hoặc khả năng tái sử dụng dữ liệu. Trong đó, 70 thủ tục thuộc hệ thống của tỉnh và 1.273 thủ tục được thực hiện trên hệ thống tập trung của các bộ, ngành.

Riêng lĩnh vực đất đai, Gia Lai lựa chọn 45 TTHC để tái cấu trúc. Đến ngày 10/9, các thủ tục này phát sinh 10.496 hồ sơ, trong đó 5.267 hồ sơ, chiếm 50,18%, đã khai thác ít nhất một nguồn dữ liệu; 465 hồ sơ khai thác trực tiếp cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo tính toán của tỉnh, từ 5.267 hồ sơ có bằng chứng khai thác dữ liệu, thời gian tiết kiệm tối thiểu khoảng 438,9 giờ, tương đương 26,1 triệu đồng giá trị thời gian, chưa tính chi phí đi lại, sao chụp, chứng thực, bưu chính và các khoản phí, lệ phí.

Đáng chú ý, việc tự động điền dữ liệu giúp giảm 81,3% thao tác kê khai của người dân, đồng thời giảm thời gian kiểm tra, xác thực và nhập liệu của cán bộ.

Gia Lai cũng mở rộng giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính. Từ ngày 1/7/2025 đến 10/6/2026, có 109/135 trung tâm tham gia luân chuyển 40.297 hồ sơ phi địa giới, trong đó 31.753 hồ sơ được trả kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu.

Ngoài ra, tỉnh đang thí điểm 28 điểm bưu điện và 91 điểm ngân hàng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công Gia Lai. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Gia Lai

Vẫn còn điểm nghẽn về dữ liệu

Gia Lai cho biết việc giải quyết TTHC dựa trên dữ liệu vẫn gặp một số vướng mắc. Trong 1.343 TTHC có nhu cầu hoặc khả năng tái sử dụng dữ liệu, 1.273 thủ tục thực hiện trên hệ thống tập trung của các bộ, ngành.

Một số hệ thống chưa hỗ trợ đầy đủ việc tiếp nhận hồ sơ phi địa giới, chưa đồng bộ kết quả điện tử và chưa khai thác sâu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho rằng chất lượng dữ liệu là yếu tố quan trọng, trong khi dữ liệu từ nhiều nguồn chưa được chuẩn hóa, đồng bộ, dẫn đến hạn chế về độ chính xác và khả năng khai thác.

Việc khai thác một số cơ sở dữ liệu còn khó khăn do yêu cầu về tài khoản, đăng ký trước; một số hệ thống phát sinh lỗi, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế.

Gia Lai kiến nghị các cơ quan Trung ương tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; hỗ trợ cấu hình quy trình điện tử trên các hệ thống tập trung; hoàn thiện khả năng khai thác dữ liệu đất đai, giấy chứng nhận điện tử và dữ liệu chuyên ngành.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hùng Huế, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đánh giá Gia Lai đã có nhiều nỗ lực, cách làm và sáng kiến trong cải cách TTHC.

Ông Huế đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát quy trình số hóa, chú trọng số hóa ngay tại nguồn, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng khai thác, tái sử dụng.

Theo ông Huế, dữ liệu ở nhiều lĩnh vực vẫn chưa được đồng bộ, liên thông đầy đủ. Đoàn công tác ghi nhận các khó khăn, kiến nghị của Gia Lai để tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp.

Bình An - An Nhiên