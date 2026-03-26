Tối 28/3, chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch quy mô lớn trong năm.

Chương trình bắt đầu từ 20h10, được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa ứng dụng công nghệ trình diễn, tái hiện hành trình từ đại ngàn đến biển thông qua âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.

Phần mở màn gồm 4 chương nghệ thuật: Khởi nguyên – Linh khí đại ngàn – Hào khí Tây Sơn – Đại ngàn chạm biển xanh. Các đại cảnh được xếp lớp liên tục, sử dụng chuyển động và hiệu ứng sân khấu làm ngôn ngữ dẫn dắt, thay cho cách kể chuyện tuyến tính.

Sau phần nghệ thuật, chương trình chuyển sang đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Juky San…, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, Mega Concert khai mạc năm du lịch Quốc gia 2026 quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và diễn viên quần chúng tham gia trình diễn, đồng thời khẳng định tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tới 2.200 nhân sự vận hành và biểu diễn.

Song song với công tác tổ chức sự kiện, ngành du lịch Gia Lai cũng đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được khuyến khích ưu tiên sử dụng sản phẩm địa phương trong hoạt động kinh doanh, từ dịch vụ ăn uống, quà tặng đến thiết kế không gian. Cách làm này không chỉ góp phần quảng bá đặc sản mà còn tạo nên trải nghiệm mang bản sắc riêng cho du khách.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, chuẩn hóa phong cách ứng xử, coi mỗi cơ sở du lịch là một “đại sứ” quảng bá hình ảnh điểm đến.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng với thông điệp “Thoải mái như ở nhà”, nhằm cải thiện trải nghiệm thiết yếu của du khách và góp phần nâng cao mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, các cơ sở tham gia sẽ được rà soát, nâng cấp điều kiện phục vụ, gắn biển nhận diện và kết nối thông tin để du khách dễ dàng tiếp cận.

Việc đồng bộ công tác tổ chức và nâng cao chất lượng dịch vụ được kỳ vọng sẽ giúp Gia Lai tạo ấn tượng tích cực với du khách, mở đầu cho Năm Du lịch quốc gia 2026 theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

PV