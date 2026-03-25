Chiều 25/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt đội ngũ phóng viên, nhà báo trước thềm khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Buổi gặp mặt do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh chủ trì.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí trước thềm Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra vào tối 28/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Tiếp nối đêm khai mạc là chuỗi sự kiện quan trọng như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026; Hội nghị ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào; Hội nghị ký kết hợp tác với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Theo bà Lịch, dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tỉnh Gia Lai dự kiến đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch. Tham dự đưa tin về sự kiện này có đại diện 36 cơ quan báo chí nước ngoài và 130 cơ quan báo chí trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, tỉnh đã xây dựng 60 điểm vệ sinh công cộng; đồng thời huy động các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và hộ dân treo biển “Thoải mái như ở nhà”, tạo điều kiện để du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí mà không có cảm giác e ngại.

Về vấn đề lưu trú và các phương án khi xảy ra tình trạng “quá tải”, bà Lịch cho biết hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn đã được kích hoạt đầy đủ, sẵn sàng phục vụ du khách trong điều kiện tốt nhất.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong trường hợp lượng khách tăng cao, dẫn đến các cơ sở lưu trú quá tải, tỉnh sẽ huy động các nhà văn hóa cộng đồng làm nơi lưu trú tạm thời, đồng thời vận động người dân mở cửa đón khách; tỉnh cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí.

Hiện tỉnh đã làm việc với các hãng xe khách, đường sắt và hàng không để tăng tần suất các chuyến đến Quy Nhơn nói riêng và Gia Lai nói chung. Các đơn vị lữ hành cũng đang xây dựng nhiều tour, tuyến nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú về cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin.

Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu cả đại ngàn và biển xanh cùng sự đa dạng về văn hóa dân tộc. Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là cơ hội để tỉnh quảng bá hình ảnh, khai thác tiềm năng và lợi thế sẵn có; đồng thời đón những làn sóng du lịch mới, góp phần nâng tầm ngành du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.