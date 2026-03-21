Dù lịch trình buổi gặp gỡ nhà đầu tư tại TPHCM bắt đầu từ 15h ngày 20/3, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có mặt sớm hơn khoảng 30 phút. Trước giờ khai mạc, ông chủ động trao đổi bên lề với doanh nghiệp, chia sẻ cơ hội đầu tư và lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp.

Dự kiến thu hút khoảng 35 tỷ USD

Bước vào sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ, ông là cán bộ được luân chuyển vào làm lãnh đạo tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai (mới) được 4 năm. Cá nhân ông đã có ít nhất 3 lần tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp TPHCM. Tuy nhiên, mỗi lần lại có trải nghiệm khác nhau.

Ở lần đầu tiên, doanh nghiệp TPHCM đến buổi gặp gỡ với vẻ hoài nghi và cho rằng Gia Lai là địa phương chưa đủ hấp dẫn để đầu tư.

Tới lần thứ hai, sự quan tâm về đầu tư bắt đầu tăng lên. Các sản phẩm bản địa của tỉnh dần vươn ra thị trường quốc tế nhờ sự kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Ở lần thứ ba (vào năm 2025), thông điệp của lãnh đạo tỉnh đã thay đổi mạnh mẽ khi tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp TPHCM. Đó là: "cơ hội đầu tư vào Gia Lai ngày càng hẹp dần" do địa phương đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới doanh nghiệp.

"Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có vị trí đắc địa và đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tới đầu tư, kinh doanh", ông Tuấn nói và cho hay, địa phương sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô rất lớn vào ngày 28/3.

Tại hội nghị này, tỉnh Gia Lai sẽ trao chứng nhận đầu tư có trị giá gần 10 tỷ USD và ký MOU (biên bản ghi nhớ) với các đối tác trị giá khoảng 25 tỷ USD.

"MOU ở đây không chỉ dừng ở ký kết mà là ký thật và làm thật. Minh chứng là tất cả các MOU mà tỉnh Bình Định trước đây và Gia Lai hiện tại ký đều đã thực hiện thật", ông nhấn mạnh.

Đơn cử, dự án đê chắn sóng và cảng tại Phù Mỹ với trị giá gần 10.000 tỷ đồng, một bài toán khó nhưng tỉnh vẫn tìm được nhà đầu tư phù hợp.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bên phải) trao đổi với các doanh nghiệp, chuyên gia về cơ hội đầu tư tại tỉnh. Ảnh: T.C

Kết nối giúp doanh nghiệp

Cũng theo ông Tuấn, vào ngày 29/3, tỉnh Gia Lai sẽ làm việc với 4 tỉnh trưởng tại khu vực Nam Lào và 3 tỉnh trưởng ở Đông Bắc Campuchia để bàn việc kết nối doanh nghiệp Việt sang đầu tư và làm nông nghiệp.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp của tỉnh sẽ canh tác các loại cây trồng bên nước bạn. Sau khi thu hoạch, nông sản sẽ được đưa về Gia Lai để thực hiện chế biến sâu rồi xuất hàng đi từ cảng Phù Mỹ.

Để hàng hoá được lưu thông thuận tiện, tuyến đường bộ kết nối là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được khởi công và tỉnh quyết tâm hoàn thành tuyến vào đầu năm 2028.

Bên cạnh đó, đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát cũng đã khởi công từ tháng 8/2025. Dự kiến, công trình sẽ xong trong tháng 6/2026 và có thể phục vụ đón máy bay cỡ lớn.

Với các dữ liệu trên, chuyên gia kinh tế, TS Trần Du Lịch đánh giá, trong 1-2 năm tới, tỉnh Gia Lai sẽ có hạ tầng kết nối gồm: hệ thống đường bộ, cảng biển, cảng hàng không tương đối hoàn chỉnh, tạo dư địa đầu tư rất tốt.

Còn đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết, địa phương giải quyết rất nhanh chứ không để tình trạng hồ sơ nộp xong bị trả về do không đủ.

Trong đó, các dự án nhỏ sẽ được hướng dẫn thủ tục thực hiện. Đối với các dự án lớn, cấp tỉnh sẽ làm cùng doanh nghiệp. Dẫn chứng, khi một số tập đoàn lớn, nổi tiếng có hoạt động đầu tư tại Việt Nam và Lào, tỉnh Gia Lai thành lập luôn nhóm công tác do chủ tịch tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng, triển khai cùng doanh nghiệp.

Ông Tuấn lấy ví dụ, các sở, ngành tại địa phương đã làm cùng Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai để các dự án đầu tư được triển khai nhanh. Sau khi duyệt thống nhất phương án thực hiện, doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định là xong.

Sự cởi mở và cầu thị trên của địa phương được bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, xác nhận. Bà cho biết: "Dường như, không có bất kỳ ưu đãi nào nếu có thể làm được cho doanh nghiệp mà tỉnh bỏ qua".

Do đó, bà Ánh mong doanh nghiệp TPHCM tới tỉnh Gia Lai đầu tư và trở thành những người bạn đồng hành của các địa phương.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe một đề xuất hợp tác rất triển vọng của bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM, chủ tịch tỉnh Gia Lai đã lập tức mời bà tới địa phương để trao đổi thêm.

"Tôi vẫn còn lưu số điện thoại chị. Nếu chị bận không lên được tỉnh, tôi sẽ bay về TPHCM để bàn công việc", ông Tuấn nói và hứa Gia Lai sẽ tạo mọi điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp tới đầu tư.