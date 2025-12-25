Năm Du lịch quốc gia 2026:

Nhân dịp Gia Lai được lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, phóng viên Báo Vietnamnet có cuộc phỏng vấn bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh.

- Thưa bà, theo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, du lịch sẽ là 1 trong 5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh. Mục tiêu cụ thể là đến 2030 sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Bà có thể chia sẻ những giải pháp cốt lõi, định hướng trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu trên?

Mục tiêu đón 18,5 triệu lượt khách vào năm 2030 không chỉ là một chỉ tiêu tăng trưởng, mà là bước ngoặt quan trọng để đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế của tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi xác định phải triển khai những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và có trọng tâm.

Thứ nhất, mở rộng mạnh thị trường khách quốc tế và nội địa: ưu tiên thu hút các thị trường có mức chi tiêu cao như Đông Bắc Á, châu Âu, ASEAN, đồng thời khai thác hiệu quả thị trường nội địa chất lượng cao. Song song đó, chúng tôi định vị Gia Lai là “Điểm đến xanh - an toàn - giàu bản sắc”.

Thứ hai, phát triển các sản phẩm du lịch thật sự khác biệt, khai thác thế mạnh đặc trưng của tỉnh: du lịch biển - cao nguyên - rừng di sản - văn hóa bản địa. Những sản phẩm như du lịch sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm núi lửa, văn hóa cồng chiêng, hệ thống tháp Chăm, thành cổ… sẽ được xây dựng theo hướng độc đáo và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Thứ ba, tạo bước đột phá trong công tác xúc tiến, quảng bá, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng, xây dựng các chiến dịch quảng bá điểm đến ở phạm vi quốc gia và quốc tế; đồng thời tổ chức các chương trình presstrip, famtrip và hợp tác với các hãng lữ hành lớn để đưa Gia Lai vào các tour liên vùng - liên quốc gia.

Thứ tư, tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đề án và chương trình hành động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động thể thao phục vụ du lịch; đồng thời thu hút đầu tư vào các dự án du lịch quy mô, chất lượng cao.

Thứ năm, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước; bảo vệ môi trường, tài nguyên và gìn giữ bản sắc văn hóa để phát triển du lịch bền vững.

- So với các địa phương lân cận, đâu là tiềm năng và đặc trưng khác biệt của du lịch Gia Lai?

Gia Lai sau sáp nhập sở hữu lợi thế rất đặc biệt, hiếm địa phương nào có được: vừa có biển đẹp mang tầm quốc tế, vừa có cao nguyên rộng lớn với bản sắc văn hóa sâu đậm.

Thứ nhất, tỉnh có hệ thống bãi biển xanh - sạch - đẹp hàng đầu khu vực. Thành phố Quy Nhơn đã được Rough Guides (Anh) bình chọn là một trong ba điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á, Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet bình chọn Quy Nhơn là 1 trong 25 điểm đến hàng đầu năm 2026 và 2 lần được vinh danh là Thành phố du lịch sạch ASEAN. Đây là điểm nhấn khác biệt của Gia Lai trong bản đồ du lịch Việt Nam.

Thứ hai, Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm chiến lược của miền Trung - Tây Nguyên, là cửa ngõ hàng không, hàng hải quan trọng và là điểm cuối của Hành lang kinh tế Đông - Tây. Nhờ đó, tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch liên vùng, liên quốc gia.

Thứ ba, tỉnh hội tụ các giá trị văn hóa - thiên nhiên - lịch sử độc đáo. Gia Lai có văn hóa cồng chiêng - Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại; có Võ cổ truyền Bình Định, Bài chòi, các di tích quốc gia đặc biệt; có Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn Di sản ASEAN; cùng hệ thống núi lửa, tháp Chăm, các thành cổ với mật độ dày đặc.

Tất cả những yếu tố này tạo nên một Gia Lai khác biệt: đa dạng tài nguyên, giàu bản sắc và có không gian phát triển rộng mở, đủ sức trở thành điểm đến chiến lược của khu vực trong giai đoạn tới.

- Được biết, văn bản số 6045/BVHTTDL-DLQGVN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất về việc tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026. Xin bà cho biết, Gia Lai đã chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này như thế nào?

Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý chủ trương tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh Gia Lai. Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng; góp phần khơi thông nguồn lực và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của tỉnh để tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch, thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chuyên môn của Bộ hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và các nội dung liên quan trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cơn bão số 13 và mưa lũ tháng 11. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục, chỉnh trang đô thị, cây xanh, ánh sáng, khôi phục lại đường giao thông, cơ sở hạ tầng để chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, địa phương đề xuất và chuẩn bị cho các hoạt động, sự kiện quy mô lớn tổ chức tại tỉnh trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia. Cho đến nay, dự kiến sẽ có trên 100 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, điện ảnh, khoa học sẽ tổ chức tại tỉnh Gia Lai, trong đó có khoảng 20 sự kiện chính, quy mô quốc gia và quốc tế. Ngoài ra còn có 16 hoạt động, sự kiện do các cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức tại tỉnh Gia Lai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan triển khai tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

- Gia Lai kỳ vọng gì về việc tổ chức Năm du lịch quốc gia 2026? Xin bà chia sẻ về những điểm nhấn mà năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến sẽ làm đậm.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu nhiệm kỳ tỉnh Gia Lai triển khai các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Văn kiện Đại hội Đại biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I, đưa Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh (du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ logistics, kinh tế số) với mục tiêu tăng trưởng cả về lượng khách du lịch và tổng thu từ du lịch. Vì vậy, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, đặc biệt có ý nghĩa trong quá trình xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng và riêng có của tỉnh nhằm đẩy mạnh, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực.

Ngay khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 6045/BVHTTDL-DLQGVN vào ngày 11/11/2025 về việc thống nhất với UBND tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gấp rút triển khai tham mưu UBND tỉnh công tác chuẩn bị, tập trung tham mưu UBND tỉnh gấp rút triển khai các nhiệm vụ liên quan trong công tác chuẩn bị.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có 17 hoạt động lớn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức; hiện có 9 tỉnh/thành phố trên cả nước đăng ký với tổng số 34 hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026; và dự kiến trên 100 sự kiện do tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức. Với tâm thế đó, có thể khẳng định đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh Gia Lai nói riêng và giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung. Qua đó, từng bước góp phần khơi thông nguồn lực và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của tỉnh để tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch, thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cũng mở ra cánh cửa liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong cả nước nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng vùng và liên vùng, nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch tỉnh Gia Lai cả về quy mô, chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách đảm bảo tính bền vững, khẳng định thương hiệu du lịch tỉnh Gia Lai là điểm đến “Điểm đến xanh - an toàn - giàu bản sắc”.

- Cùng với khai thác những sản phẩm du lịch hiện có, Gia Lai có kế hoạch khuyến khích phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới nào để thu hút du khách? Liệu những sản phẩm này sẽ có mặt trong Năm du lịch quốc gia 2026?

Gia Lai hiện đang đẩy mạnh phát triển du lịch toàn diện, không chỉ khai thác các sản phẩm truyền thống mà còn khuyến khích các địa phương xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tăng cường việc liên kết các điểm, tuyến du lịch và thu hút du khách, thúc đẩy sự phát triển của du lịch tỉnh nhà.

Trong năm 2025, Gia Lai đã triển khai và công bố nhiều sản phẩm du lịch mới tạo trải nghiệm đa dạng cho du khách như: Các sản phẩm du lịch lễ hội: lễ hội hoa anh đào Vĩnh Sơn; Ngày hội thưởng ngoạn hoa Trang suối Tà Má ; Lễ hội mai vàng An Nhơn; Chương trình văn hóa - du lịch Vân Canh; Đêm hội thuyền hoa sông Hà Thanh tại Quy Nhơn; Khai thác các sản phẩm du lịch làng nghề: Du lịch làng nghề tiện gỗ Bắc Nhạn Tháp; Du lịch nông nghiệp tại làng rau Thuận Nghĩa và sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm trên đầm Thị Nại, sản phẩm du lịch cộng đồng Nhơn Hải (nay là các Khu phố Hải Bắc, Hải Nam, Hải Đông, phường Quy Nhơn Đông); …

Trong năm 2026, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm du lịch hiện có và phát triển một số sản phẩm du lịch mới tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tỉnh định hướng phát triển một số sản phẩm du lịch mới mang tính chiến lược dài hạn như: Quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai đến năm 2050; Phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng tại Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; xây dựng Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái Khu Dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng; phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng ven biển đồng thời tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch trong nước và quốc tế hưởng ứng Năm Du lịch Quốc Gia 2026.

Với hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa - lễ hội; các giải đấu thể thao lớn; các sản phẩm du lịch hiện có đang được làm mới, nâng cấp và những sản phẩm du lịch mới đang được hình thành, Gia Lai sở hữu đầy đủ nền tảng và động lực để bứt phá, hướng tới một năm Du lịch quốc gia 2026 thật sự bùng nổ và ấn tượng.

- Xin bà bật mí một chút về biểu trưng và bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia 2026?

Gia Lai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026. Điều này có nghĩa là Gia Lai sẽ là tâm điểm cho các hoạt động chính của sự kiện, với mục tiêu quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.

Năm Du lịch Quốc gia thường được tổ chức tại mỗi địa phương trong từng năm, do đó logo và bộ nhận diện của sự kiện thường được phát triển và phê duyệt khi gần đến thời điểm tổ chức để phù hợp với chủ đề, địa điểm cụ thể của năm đó.

- Một xu hướng lớn của ngành du lịch hiện nay là du lịch xanh và ứng dụng công nghệ. Gia Lai đã chuẩn bị gì để bắt kịp xu thế này?

Trong bối cảnh ngành Du lịch Việt Nam dịch chuyển mạnh mẽ theo xu hướng phát triển du lịch xanh và ứng dụng công nghệ, Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chiến lược để vừa bảo tồn thiên nhiên - văn hoá đặc trưng, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng tới du lịch bền vững, thông minh và hấp dẫn, trong đó:

Thứ nhất, phát triển sản phẩm du lịch xanh, bền vững gắn với thiên nhiên và văn hoá bản địa: Gia Lai xác định du lịch xanh là phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hoá và là trọng tâm trong chiến lược phát triển du lịch. Tỉnh Gai Lai đã có Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung quy hoạch Biển Hồ - Chư Đăng Ya đến năm 2050. Đặt mục tiêu là khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái - văn hóa trọng điểm phía Tây của tỉnh Gia Lai. Xây dựng quần thể du lịch sinh thái, đô thị sinh thái, du lịch trải nghiệm mang bản sắc đặc trưng vùng Tây Nguyên, có sức cạnh tranh với các điểm đến quốc tế. Quy hoạch này vừa bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, vừa kết hợp phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị địa chất, sinh thái và văn hoá.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch: Để bắt kịp xu hướng du lịch số hoá trên toàn cầu, Gia Lai đã bước đầu triển khai chuyển đổi số trong ngành du lịch thông qua việc xây dựng dữ liệu du lịch trên Cổng cổng thông tin du lịch và các QR code điểm đến phục vụ khách tham quan. Việc số hoá thông tin du lịch giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, lập kế hoạch, tìm kiếm điểm đến, các dịch vụ cần thiết khi đến Gia Lai

Thứ ba, liên kết vùng, kết nối tour tuyến và quảng bá thông minh: Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết các tour giữa Đông - Tây trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tận dụng lợi thế vừa có cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên, vừa kết nối với vùng duyên hải, tạo ra các sản phẩm trải nghiệm đa dạng quanh năm. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường quảng bá điểm đến thông qua các nền tảng số, các trang thông tin điện tử và tham gia các hội chợ du lịch trong và ngoài nước, từ đó đưa Gia Lai đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

- Nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai xác định “5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá” trong đó có trụ cột du lịch. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, hạ tầng sẽ đóng vai trò "đòn bẩy" quan trọng. Xin hỏi, Gia Lai đầu tư hạ tầng như thế nào để tạo lợi thế cạnh tranh?

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Gia Lai xác định du lịch là một trong “5 trụ cột tăng trưởng” và xem đầu tư hạ tầng là “đòn bẩy” then chốt để tạo lợi thế cạnh tranh. Tỉnh đang tập trung phát triển đồng bộ ba nhóm hạ tầng lớn.

Thứ nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tỉnh ưu tiên các dự án cao tốc, quốc lộ và đường ven biển, đồng thời tỉnh nâng cấp, mở rộng hạ tầng hàng không với hai sân bay Pleiku và Phù Cát, trong đó sân bay Phù Cát đang được đầu tư đạt chuẩn quốc tế - đồng thời phát triển mạng lưới logistics, kết nối hiệu quả với cảng Quy Nhơn và cửa khẩu Lệ Thanh để hình thành hệ thống vận tải đa phương thức hiện đại. Hệ thống giao thông đa phương thức này sẽ rút ngắn hành trình của du khách và nâng cao năng lực vận tải, tạo động lực cho phát triển du lịch.

Thứ hai là hạ tầng du lịch chuyên biệt tại các khu vực động lực, tỉnh tập trung đầu tư vào hai cực tăng trưởng: cụm du lịch sinh thái - văn hoá Biển Hồ - Chư Đăng Ya của Gia Lai và hệ thống du lịch biển, đảo, đô thị Quy Nhơn - Nhơn Hội của Bình Định. Song song đó, tỉnh kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tổ hợp giải trí quy mô lớn, phát triển kinh tế đêm, mở rộng không gian du lịch gắn với di sản, làng nghề, các quần thể thiên nhiên và lịch sử đặc sắc.

Thứ ba là hạ tầng số và hạ tầng thể chế, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, du lịch thông minh, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng sức hấp dẫn đầu tư và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Tóm lại, tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến lược hạ tầng tổng thể: giao thông kết nối mạnh, hạ tầng du lịch đẳng cấp và thể chế - công nghệ hiện đại. Mục tiêu là đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của khu vực, hấp dẫn cả khách nội địa lẫn quốc tế trong giai đoạn tới và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Xin cám ơn bà!

Nam Ly (thực hiện)