Liên hoan năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển (2006-2026). Qua 9 kỳ tổ chức, sự kiện đã trở thành diễn đàn giao lưu võ thuật quy mô lớn, góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam và bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sự kiện quy tụ gần 1.000 võ sư, võ sinh, vận động viên trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn người dân, du khách.

Mở đầu chương trình là màn diễu hành của các đoàn võ thuật đến từ Pháp, Italy, Liên bang Nga, Morocco, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan... cùng hàng chục đoàn trong nước.

Đoàn võ thuật Gia Lai gây ấn tượng với đội hình hàng trăm võ sư, võ sinh, võ sinh nhí và vận động viên, thể hiện phong trào luyện tập phát triển rộng khắp và sự kế thừa giữa các thế hệ.

Các đoàn võ thuật tham gia diễu hành tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa bằng ngọn lửa thiêng được rước từ Bảo tàng Quang Trung. Ngọn lửa tượng trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường của dân tộc và khát vọng lan tỏa giá trị võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chia sẻ, võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những ngày dựng nước và giữ nước, qua những cuộc đấu tranh bảo vệ non sông, võ thuật đã trở thành một phần của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc Việt Nam.

“Tinh thần ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ của Võ cổ truyền Việt Nam và đưa những giá trị Việt Nam vượt qua biên giới quốc gia, đến với bạn bè năm châu.

Đặc biệt, trên vùng đất Bình Định - quê hương của Tây Sơn tam kiệt và là một trong những cái nôi tiêu biểu của Võ cổ truyền Việt Nam - tinh hoa võ học đã được các thế hệ võ sư, võ đường gìn giữ, trao truyền và phát triển”, ông Tuấn cho biết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong không gian phát triển mới, võ cổ truyền từ miền đất Võ hòa cùng không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tạo nên sự giao hòa của những giá trị văn hóa, góp phần xây dựng một Gia Lai giàu bản sắc và rộng mở với thế giới.

Ông cho biết tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy võ cổ truyền; khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo, đồng thời tăng cường kết nối giữa võ thuật với văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch để đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai - nơi "đại ngàn chạm biển xanh".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức, võ sư và võ sĩ trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, cùng lan tỏa giá trị võ cổ truyền Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Minh Ngọc