Ngày 8/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026.

Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8. Ảnh: Kim Loan

Nhiều lĩnh vực tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 4,86%, tính chung 8 tháng tăng 7,84%.

Trong tháng 8, có 4 dự án tại các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn hơn 242 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, 69 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn 9.516 tỷ đồng, trong đó có 15 dự án trọng điểm với tổng vốn 8.376 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 20.556 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đạt khoảng 150.578 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Tháng 8, Gia Lai ước đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, lượng khách đạt khoảng 12,41 triệu lượt, tăng 24,8%; doanh thu du lịch ước 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5%.

Công tác thu hút đầu tư cũng ghi nhận kết quả nổi bật. Riêng tháng 8, tỉnh thu hút 19 dự án mới với tổng vốn hơn 9.818 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 198 dự án, vượt 16,47% kế hoạch và tăng 46,67% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng, gấp 2,42 lần cùng kỳ năm trước.

Đến ngày 31/8, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20.153 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ...

Khai thác tối đa dư địa tăng trưởng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong xử lý công việc, thu hút đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, tài nguyên và năng lực của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại rất lớn, song một số ngành, sản phẩm, dự án và nguồn lực chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Loan

Ông yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khắc phục ngay những tồn tại trong tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tập trung cao độ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,2% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là dự án trọng điểm, quy mô lớn và có khả năng tạo giá trị tăng thêm trong năm 2026; quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Các địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, tái định cư, vật liệu và năng lực nhà thầu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đôn đốc các dự án triển khai đúng tiến độ.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thực chất thời gian giải quyết hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính và môi trường.

Với nông nghiệp, Gia Lai sẽ tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc; phát triển kinh tế rừng, tín chỉ carbon và các mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh thúc đẩy đổi mới công nghệ, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn; đẩy nhanh các dự án điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải.

Ngành du lịch được yêu cầu tổ chức hiệu quả các hoạt động còn lại của Năm Du lịch quốc gia 2026, đẩy nhanh triển khai các chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn, năng lực; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm.

Minh Ngọc