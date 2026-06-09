UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi. Đồng thời, ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ hỗ trợ các xã, phường năm 2026.

Theo đó, người dân các xã Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Mơ, Ia Púch, Ia O, Ia Chia, Krong, Canh Liên, Vĩnh Sơn, An Toàn và Nhơn Châu sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ ngày 1/7.

UBND tỉnh cho biết, hoạt động này nhằm góp phần phát hiện sớm bệnh tật và các nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từng bước xây dựng, hoàn thiện dữ liệu sức khỏe của người dân; thực hiện thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, nâng cao vai trò của y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe người dân; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu đối với người dân tại các xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi…

Nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết. Sau khám, người dân sẽ được thông báo kết quả, tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp; các trường hợp phát hiện bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ sẽ được hướng dẫn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến theo quy định.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân biên giới, miền núi Gia Lai. Ảnh: Thảo Khuy

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tỉnh sẽ ưu tiên tổ chức các đợt khám lưu động tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công sẽ thực hiện cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Theo lộ trình, công tác chuẩn bị, rà soát đối tượng, chuẩn hóa dữ liệu và tập huấn chuyên môn sẽ hoàn thành trước ngày 30/6. Hoạt động khám sức khỏe miễn phí được triển khai từ ngày 1/7 đến trước ngày 30/11. Tháng 12/2026, các đơn vị hoàn thành việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch khám sức khỏe miễn phí tại 12 xã nêu trên.

Luân phiên bác sĩ hỗ trợ xã, phường

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành Kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo báo cáo của ngành y tế, Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm; có 293 bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế. Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ phân bố chưa đồng đều giữa các địa phương. Hiện còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ, 76 điểm trạm chưa có bác sĩ.

Qua rà soát nhu cầu thực tế, có 74/135 trạm y tế trên địa bàn tỉnh đề xuất được tăng cường bác sĩ. Trong số này, nhiều đơn vị chỉ có từ 1 đến 2 bác sĩ nhưng phải đảm nhiệm đồng thời các nhiệm vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bên cạnh đó, một số trạm y tế quản lý nhiều điểm trạm, địa bàn rộng, dân cư phân tán hoặc có khối lượng công việc chuyên môn lớn, gây áp lực đáng kể trong việc bố trí, duy trì nhân lực bác sĩ thường xuyên tại cơ sở.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, năm 2026 tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở y tế về hỗ trợ tại 30 xã, phường có nhu cầu ưu tiên.

Theo UBND tỉnh, việc luân phiên được thực hiện theo nguyên tắc đúng người, đúng chuyên môn, đúng địa bàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị cử bác sĩ. Ưu tiên bố trí bác sĩ làm việc thường xuyên tại các Trạm Y tế chưa có bác sĩ, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo kế hoạch, thời gian luân phiên tối thiểu 6 tháng và tối đa 12 tháng đối với mỗi bác sĩ, trừ trường hợp tự nguyện công tác dài hơn. Ngoài hình thức làm việc thường xuyên tại Trạm Y tế, bác sĩ còn có thể hỗ trợ theo từng đợt hoặc theo lịch chuyên môn phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

An Nhiên