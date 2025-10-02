Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tại lễ phát động Chương trình Khám, quản lý sức khỏe nhân dân xã Quang Minh, diễn ra sáng 2/10.

Theo bà Hà, thành phố xác định nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi người dân. Do đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai việc khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra hồ sơ bệnh án điện tử của người dân xã Quang Minh. Ảnh: N. Huyền

Bà Hà nhấn mạnh, việc này phải thực hiện theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép, ưu tiên chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Song song đó là đổi mới quản trị ngành y tế gắn với cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền triệt để; hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, thể chế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Lãnh đạo UBND TP, Sở Y tế và xã Quang Minh kiểm tra công tác khám sàng lọc cho người dân. Ảnh: N. Huyền

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh, cho biết từ tháng 5/2023, huyện Mê Linh (cũ) đã đi đầu trong tổ chức khám sức khỏe nhân dân. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lễ phát động hôm nay là bước đi thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã trong việc đưa nghị quyết của Đảng, chủ trương của Thành phố vào cuộc sống. Và xã Quang Minh được lựa chọn là đơn vị thí điểm trạm y tế số theo mô hình 2 cấp, trong tiến trình xây dựng nền tảng y tế số của thành phố.

Người dân xã Quang Minh được khám sàng lọc miễn phí. Ảnh: N. Huyền

Chủ tịch UBND xã Quang Minh Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm, thông qua chương trình khám sức khỏe toàn dân, người dân sẽ được tư vấn, phát hiện, phân luồng điều trị các trường hợp mắc bệnh. Đồng thời, cơ quan chuyên môn sẽ tư vấn chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho nhân dân địa phương. Đến nay, xã Quang Minh đã lập hồ sơ quản lý cho 63.344 người, trong đó có 8.748 người cao tuổi, 27.645 lao động tự do và các đối tượng khác.

Trong đợt khám sức khỏe lần này, người dân được khám 5 chuyên khoa với 27 danh mục khám lâm sàng tổng quát và 4 chuyên khoa cận lâm sàng.