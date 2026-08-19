UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các kế hoạch tổ chức lễ khởi công 3 dự án, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9.

Cả 3 lễ khởi công đều diễn ra lúc 8h ngày 19/8.

Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn từ Km22+000 - Km90+000 được tổ chức lễ khởi công tại nút giao với đường Trường Sơn Đông, xã Đak Pơ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng khoảng 120 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đại diện chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công.

Cùng thời điểm, tỉnh tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ Trường Chính trị đến Trường Lâm nghiệp, thuộc phường Hội Phú và phường Diên Hồng.

Buổi lễ diễn ra tại nút giao đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Văn Linh, phường Diên Hồng, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung chủ trì. Dự kiến khoảng 80 đại biểu tham dự.

Dự án thứ ba là Dự án Phát triển tích hợp thích ứng, được tổ chức khởi công tại Km45+00 tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, xã An Lương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn chủ trì buổi lễ, dự kiến có khoảng 90 đại biểu tham dự.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các lễ khởi công được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và đúng quy định. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan được giao bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Kim Loan

Bình An