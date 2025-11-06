Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, hồi 1h ngày 4/11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở khoảng 10,6° vĩ Bắc - 124,6° kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo đến 1h ngày 6/11, tâm bão nằm ở giữa Biển Đông, cách bờ biển Gia Lai khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17; đến 1h ngày 7/11, bão tiệm cận vùng ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gió mạnh cấp 13 -14, giật cấp 16–17, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Gia Lai thực hiện phương châm “nâng mức ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền, các sở ngành và doanh nghiệp quản lý hồ, đập kích hoạt kịch bản ứng phó trên nền tảng Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai tại địa chỉ: https://thientai.gialai.gov.vn từ 15h ngày 4/11.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch họp chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 13. Ảnh: Ngọc Minh

Theo chỉ đạo, 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh được yêu cầu vận hành phần mềm, trong đó 16 xã, phường kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp 5 gồm: Phường Hoài Nhơn Bắc, Phường Hoài Nhơn, Phường Hoài Nhơn Đông, Phường Tam Quan, Xã Phù Mỹ Bắc, Xã Phù Mỹ Đông, Xã An Lương, Xã Đề Gi, Xã Cát Tiến, Xã Ngô Mây, Xã Tuy Phước, Xã Tuy Phước Đông, Phường Quy Nhơn Đông, Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu. 42 xã, phường còn lại áp dụng kịch bản ứng phó bão cấp 4.

Các địa phương phải báo cáo kịp thời, đầy đủ số liệu về sơ tán dân, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và thiệt hại (nếu có). Toàn bộ dữ liệu phải được cập nhật lên hệ thống và hoàn thành công tác sơ tán trước 12h ngày 6/11.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cùng các chủ hồ, đập thủy điện triển khai ngay phương án ứng phó công trình, vận hành điều tiết đúng quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các đơn vị phải kiểm tra hệ thống cảnh báo hạ du, tổ chức trực ban 24/24h, báo cáo nhanh ngay khi có tình huống khẩn cấp; đồng thời cập nhật liên tục tình hình vận hành và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn gửi về UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

Được biết, Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai Gia Lai là nền tảng trực tuyến phục vụ điều hành, giám sát và báo cáo số liệu hiện trường như sơ tán dân, lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, thiệt hại… Hệ thống được phân quyền theo cấp hành chính, tích hợp dữ liệu khí tượng - thủy văn để phục vụ chỉ huy, điều hành trong mùa mưa bão.

Trước đó, đầu tháng 9, UBND tỉnh đã thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2025 tại các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Các tổ kiểm tra có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc địa phương chuẩn bị phương án ứng phó, nhất là phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, hồ đập, đê điều và hạ tầng ven sông suối. Đồng thời kiểm tra việc vận hành, khai thác hệ thống thientai.gialai.gov.vn để đánh giá mức độ sẵn sàng khi thiên tai xảy ra.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Gia Lai đang có 4.476 tàu thuyền đang neo đậu tại các bến và 1.301 tàu hoạt động trên biển. Gia Lai yêu cầu các địa phương ven biển thường xuyên thông tin, hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu thuyền đến vị trí neo đậu an toàn.

Đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, tỉnh đề nghị các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch mùa màng, gia cố, di dời lồng bè đến nơi an toàn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Nam Hà