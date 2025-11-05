Video: BBC

Theo BBC, bão Kalmaegi đã gây ngập lụt ở nhiều khu vực rộng lớn, gồm toàn bộ các thị trấn trên đảo Cebu đông dân nhất miền trung Philippines. Ngoài ít nhất 66 trường hợp đã thiệt mạng, hiện vẫn còn 13 người mất tích vì bão.

Các video đang lan truyền cho thấy, nhiều người phải đứng trên mái nhà trong khi xe cộ và công-ten-nơ bị cuốn trôi trên đường phố.

Bão Kalmaegi có tên địa phương là Tino, đã suy yếu kể từ khi đổ bộ vào đất liền hôm 4/11 nhưng vẫn tiếp tục càn quét với sức gió hơn 130 km/h. Dự báo, bão sẽ di chuyển ra Biển Đông trong ngày 5/11.

Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro cho biết trong bài đăng trên Facebook: "Tình hình ở Cebu thật sự chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi dự đoán gió là yếu tố nguy hiểm, nhưng nước mới thực sự là thứ đe dọa người dân. Nước lũ thực sự tàn khốc". Tối 4/11, Thống đốc Baricuatro đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Cebu để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu trợ thiên tai.

Các báo cáo cho biết, hầu hết các trường hợp tử vong là đuối nước. Thiệt hại của các khu dân cư ở Cebu rất lớn, nhiều ngôi nhà nhỏ bị cuốn trôi và lớp bùn dày còn sót lại sau khi nước lũ rút đi. Các đội cứu hộ đã phải dùng thuyền để giải cứu những người bị mắc kẹt trong nhà.

Phó giám đốc Văn phòng Phòng vệ dân sự Rafaelito Alejandro phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, tổng cộng gần 400.000 người đã được sơ tán khỏi đường đi của cơn bão.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm. Cơn bão mới nhất xảy ra chỉ một tháng sau khi các cơn bão liên tiếp làm hơn 10 người thiệt hại và tàn phá cả cơ sở hạ tầng lẫn mùa màng.