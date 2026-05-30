Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2030, diễn ra sáng 29/5.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung như: Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; Các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp tạo nền tảng pháp lý và động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; Góp phần cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu quả.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; Cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, đầu tư, nguồn lực thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cần tập trung cao độ cho công tác triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 - đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình thực hiện phải bảo đảm quyết liệt, thực chất, hiệu quả; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân, đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xem xét triển khai các dự án cấp bách, khắc phục thiên tai, bão lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định không còn phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh…

Tập trung triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo; Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đồng thời quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan tập trung chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm và kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; xây dựng các đề án, cơ chế chính sách để thực hiện đồng bộ các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất…

