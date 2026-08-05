Theo kế hoạch, ngành y tế hướng đến triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến logistics, góp phần xây dựng hệ thống logistics hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Sở Y tế sẽ tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc với các sở, ngành và địa phương để giải quyết kịp thời các vấn đề y tế phát sinh trong hoạt động logistics.

Ngành y tế cũng đặt mục tiêu 100% nhiệm vụ phối hợp do UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì giao được tiếp nhận, tham mưu xử lý đúng thời hạn. Các phản ánh, kiến nghị liên quan đến an toàn thực phẩm, dịch bệnh, dược, trang thiết bị y tế và y tế lao động sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản và lưu thông thực phẩm gắn với hoạt động logistics.

Song song đó, ngành y tế sẽ đẩy mạnh giám sát nguy cơ dịch bệnh tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các tuyến vận tải và khu vực có hoạt động logistics nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống y tế công cộng.

Đối với người lao động trong lĩnh vực logistics, Sở Y tế sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khám sức khỏe định kỳ, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tổ chức sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp logistics, kho bãi và trung tâm trung chuyển xây dựng phương án ứng phó sự cố y tế, bố trí nhân sự được tập huấn sơ cứu và kết nối với cơ sở y tế gần nhất.

Trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế, ngành y tế sẽ tăng cường quản lý việc vận chuyển, bảo quản và phân phối thuốc, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm đến tay người sử dụng.

Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa công tác quản lý chuỗi cung ứng y tế. Ảnh: Sở Y tế Gia Lai

Cùng với đó, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai thủ tục hành chính; tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người lao động và lồng ghép nội dung phát triển logistics trong các chương trình đào tạo chuyên môn.

Theo Sở Y tế Gia Lai, việc triển khai kế hoạch thể hiện quyết tâm của ngành trong việc đồng hành cùng quá trình phát triển hệ thống logistics của tỉnh, góp phần bảo đảm các yêu cầu về y tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.

Minh Ngọc