Kinh tế Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,21% so với cùng kỳ.

Cả 3 khu vực kinh tế đều duy trì đà tăng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,14%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,68%; dịch vụ tăng 8,17%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng có mức tăng cao nhất, trong khi nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng, cung cấp nguyên liệu cho hoạt động chế biến và xuất khẩu.

Không gian phát triển trải dài từ cao nguyên xuống đồng bằng, ven biển mở ra khả năng kết nối các thế mạnh của tỉnh. Khu vực phía Tây có lợi thế về nông, lâm nghiệp, vùng nguyên liệu và chăn nuôi; phía Đông có tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ, cảng biển và du lịch. Đây là điều kiện thuận lợi để Gia Lai từng bước hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ hàng hóa có giá trị cao hơn.

Hạ tầng cảng biển, đô thị tại khu vực Quy Nhơn mở thêm dư địa phát triển dịch vụ và logistics cho Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hà

Cùng với sản xuất, thị trường tiêu dùng tiếp tục sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.108 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Sức mua duy trì đà tăng góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hoạt động của khu vực thương mại, dịch vụ.

Du lịch là một trong những điểm sáng nổi bật. Trong nửa đầu năm, toàn tỉnh ước đón hơn 8,75 triệu lượt khách, tăng 18,5%; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 129.300 lượt, tăng 78,6%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 19.010 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Lượng khách và tổng thu cùng tăng cho thấy hoạt động du lịch Gia Lai tiếp tục khởi sắc. Không gian điểm đến trải dài từ đại ngàn, văn hóa cồng chiêng đến biển, đầm phá và các di sản vùng duyên hải mở thêm cơ hội xây dựng những hành trình đa dạng, kết nối các khu vực trong tỉnh.

Hoạt động xuất khẩu cũng giữ được nhịp tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,146 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Cà phê, hồ tiêu, sản phẩm gỗ và nông sản chế biến tiếp tục là những nhóm hàng chủ lực.

Tín hiệu tích cực còn được ghi nhận từ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, tình hình sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản được hưởng lợi từ giá cà phê tăng; các lĩnh vực cao su, mía đường, chanh dây và rau quả tiếp tục duy trì đà tăng so với năm 2025.

Bên cạnh sản xuất, thương mại và dịch vụ, hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. Trong 6 tháng đầu năm, Gia Lai thu hút 165 dự án, đạt 97,06% kế hoạch năm và gấp 2,42 lần so với cùng kỳ.

Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 164.749 tỷ đồng, gấp 3,21 lần so với cùng kỳ năm trước. Quy mô dự án và vốn đăng ký phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với tiềm năng phát triển của tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước cũng ghi nhận mức tăng tích cực. Trong 6 tháng, tổng thu đạt 16.566 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo thêm nguồn lực để tỉnh đầu tư hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh và triển khai những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dù các chỉ số chủ yếu đều khởi sắc, áp lực trong nửa cuối năm vẫn không nhỏ. Mức tăng GRDP 8,21% còn thấp hơn mục tiêu tăng trưởng từ 10,2% trở lên mà tỉnh đặt ra cho cả năm. Một số dự án trọng điểm, dự án động lực còn chậm; hạ tầng tại nhiều cụm công nghiệp chưa đồng bộ, trong khi sản phẩm du lịch vẫn cần được tiếp tục nâng chất lượng.

Đầu tư công được xác định là một trong những động lực trực tiếp để duy trì đà tăng trưởng. Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu phấn đấu giải ngân trên 60% kế hoạch vào cuối quý 3 và hoàn thành 100% vào cuối năm, đồng thời phát huy vai trò “vốn mồi” để dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Bình An