UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo định hướng, hoạt động du lịch tại hai khu rừng đặc dụng này phải dựa vào thiên nhiên, gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan môi trường và các chức năng khác của khu rừng.

Tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai quy hoạch 5 điểm tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích hơn 1.086ha. Các điểm gồm Trung tâm Dịch vụ Hành chính; Điểm trải nghiệm sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Nai; Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Kon Ka Kinh; Điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Suối Ngọc và Điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Nhà Đầm.

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cũng được quy hoạch 12 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài khoảng 201km, kết nối nhiều điểm đến như đỉnh Kon Ka Kinh, Đỉnh Đá Trắng, Lán Voọc, quần thể cây đa cổ thụ, cây thông 5 lá, thác Pho Tượng, thác 95, thác P’Ne, quần thể Pơ Mu, Đỉnh Hoa Lan…

Một thác nước trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Đến năm 2030, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đặt mục tiêu thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết phát triển du lịch sinh thái; hoàn thiện cơ bản hạ tầng du lịch và bảo tồn như đường tuần tra kết hợp du lịch, bãi đỗ xe, trung tâm cứu hộ động vật, vườn thực vật, khu lưu trú và các công trình phụ trợ.

Đến năm 2045, doanh thu từ hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ước đạt khoảng 78 tỷ đồng/năm; trong đó nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/năm. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án là hơn 539 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh quy hoạch 5 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích 500ha. Các điểm gồm Trung tâm Dịch vụ Hành chính; Điểm trải nghiệm sinh thái Kon Chư Răng; Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Rừng Tùng Ecolodge; Điểm trải nghiệm sinh thái thác Hang Én; Điểm trải nghiệm sinh thái Tóc Tiên, thác 5 tầng.

Khu bảo tồn này cũng được quy hoạch 8 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài khoảng 190km, kết nối từ Trung tâm Dịch vụ Hành chính đến các điểm trải nghiệm Kon Chư Răng, Rừng Tùng Ecolodge, thác Hang Én, Tóc Tiên và thác 5 tầng.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đón khoảng 30.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 10%. Tổng thu từ hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đạt 30 tỷ đồng/năm; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 800 triệu đồng/năm.

Đến năm 2045, Kon Chư Răng đặt mục tiêu đón 150.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 25%; tổng thu từ hoạt động du lịch hàng năm đạt trên 225 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án tại khu bảo tồn này là hơn 342 tỷ đồng.

Theo các quyết định phê duyệt, hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí không được thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Việc cho thuê môi trường rừng hoặc hợp tác, liên kết kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cũng không được thực hiện trong phân khu này.

Các công trình phục vụ du lịch phải hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, cấu kiện lắp ghép, dễ tháo dỡ.

Việc phát triển du lịch sinh thái tại Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng được định hướng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Gia Lai, đồng thời bổ sung nguồn lực cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng vùng đệm.

Bình An