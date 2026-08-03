Phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa

Phát huy hiệu quả, bền vững các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu được Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh tại phiên họp ngày 31/7 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo ông Thái Đại Ngọc, phát triển văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không phải trách nhiệm riêng của ngành văn hóa. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Các đại biểu bàn giải pháp phát triển văn hóa Gia Lai gắn với du lịch và chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Minh

Bí thư Gia Lai yêu cầu đổi mới tư duy từ bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy giá trị; từ quản lý di sản sang khai thác hiệu quả, bền vững các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Địa phương cần lựa chọn những giá trị văn hóa tiêu biểu để xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh, tránh đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả.

Cùng với bảo tồn và phát huy di sản, tỉnh cần chú trọng xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, giàu bản sắc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU và thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

UBND tỉnh giao 35 nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 23 nhiệm vụ. Đến nay, 6 nhiệm vụ đã hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ và 12 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị.

Toàn tỉnh có 79/135 xã, phường ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Các địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; bảo tồn và phát huy di sản; xây dựng môi trường văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa.

Gia Lai đang tiếp tục xây dựng các đề án về bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, phát huy nghệ thuật hát bội, bài chòi và các cơ chế phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Từng bước hình thành sản phẩm văn hóa số

Hơn 60 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã được Gia Lai tổ chức trong thời gian qua, gắn với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất hội tụ đại ngàn, biển xanh, di sản và nhiều sắc màu văn hóa…

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang số hóa hồ sơ di tích, di sản văn hóa, hiện vật bảo tàng; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hoàn thiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Người Ba Na trình diễn cồng chiêng, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai đến du khách. Ảnh: D.P

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.

Tỉnh cần tạo môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực xã hội, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển văn hóa; đẩy mạnh công nghiệp văn hóa gắn với du lịch và dịch vụ.

Ông Thái Đại Ngọc cũng đề nghị chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Đối với chuyển đổi số, ông yêu cầu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu; số hóa di tích, di sản, hiện vật, tư liệu, lễ hội và nghệ thuật truyền thống.

Trên cơ sở đó, tỉnh từng bước hình thành các sản phẩm và không gian trải nghiệm văn hóa số phù hợp với điều kiện thực tế…

Bình An