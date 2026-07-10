Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đối với Nghĩa trủng Gò Đồ do phường An Khê tổ chức ngày 10/7.

Ông Hồ Kỳ Minh nhìn nhận việc Nghĩa trủng Gò Đồ được xếp hạng là sự ghi nhận của thành phố đối với một địa chỉ lịch sử-văn hóa có ý nghĩa về trách nhiệm gìn giữ ký ức, đạo lý tri ân và truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Ảnh: H.N

Ông đề nghị phường An Khê cần sớm kiện toàn tổ chức quản lý di tích; phân công rõ người, rõ việc; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và cộng đồng trong việc trông coi, duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống. Phân công rõ người, rõ việc; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và cộng đồng trong việc trông coi, hương khói, duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống.

“Cần nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo di tích theo hướng thiết thực, lâu dài; quan tâm chỉnh trang khu nghĩa trang, cải thiện đường vào, biển giới thiệu di tích và điều kiện an toàn để nhân dân và du khách thuận lợi đến dâng hương, tưởng niệm; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và giáo dục truyền thống, từng bước xây dựng di tích thành địa chỉ đỏ và điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của địa phương” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP lưu ý.

Theo UBND phường An Khê, Nghĩa trủng Gò Đồ có diện tích 2.100m2, gồm nhiều hạng mục chính gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Đà Nẵng (1858–1860). Đây là nơi có giá trị văn hóa bảo lưu tín ngưỡng thờ cúng nghĩa sĩ, âm linh và các lễ tế truyền thống của cộng đồng. Đồng thời còn là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và ý thức bảo tồn di sản cho các thế hệ sau.

Nghĩa trủng Gò Đồ có diện tích 2.100m2. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trong quá trình mở rộng sân bay Đà Nẵng, một phần Nghĩa trủng Hòa Vang được di dời về khu vực Gò Đồ, nơi người dân đã quy tập khoảng 2.000 ngôi mộ.

Hiện nay, Nghĩa trủng Gò Đồ có diện tích 2.100m2, gồm các hạng mục chính: khu mộ âm linh (10 ngôi mộ tập thể và 2 ngôi mộ cá nhân), mộ liệt sĩ “Bộ đội bất diệt” và miếu thờ âm linh. Miếu âm linh tại Nghĩa trủng Gò Đồ là công trình trung tâm của khu di tích - nơi thờ cúng các nghĩa sĩ tử trận và các âm linh vô tự.

Nghĩa trủng Gò Đồ không chỉ là một công trình tâm linh hay nơi tưởng niệm người đã khuất. Đây là một chứng tích lịch sử, địa chỉ đỏ lưu giữ ký ức đấu tranh, tinh thần yêu nước và nghĩa tình của quân dân Đà Nẵng qua nhiều thời kỳ.

Nghĩa trủng Gò Đồ hiện do Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An quản lý, các hoạt động thờ cúng và lễ nghi truyền thống được duy trì thường xuyên.