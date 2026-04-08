Cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ dự án

Xác định năm 2026 là năm bản lề, UBND tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính theo hướng chủ động, sâu sát, gắn với yêu cầu tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả bước đầu thể hiện rõ qua việc cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ dự án. Cụ thể, các dự án ngoài khu kinh tế được rút xuống còn 60 ngày, giảm 182 ngày so với trước; các dự án trong khu kinh tế còn 38 ngày, giảm 107 ngày. Đây là nỗ lực rất lớn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao đổi với cán bộ công chức Trung tâm hành chính công xã Hra. Ảnh: H. Thảo

Ngoài ra, việc khai thác dữ liệu hộ tịch điện tử để thay thế các loại giấy tờ giấy đang được triển khai nghiêm túc tại các cấp, giúp người dân giảm bớt gánh nặng hồ sơ và thời gian đi lại.

Để đạt được kết quả này, tỉnh tập trung siết chặt công tác chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm. Nguyên tắc “6 rõ” được quán triệt gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Trong quý I/2026, Gia Lai đã tổ chức phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06; qua đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Các kế hoạch quan trọng như kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra và phát động phong trào thi đua cũng được ban hành….

Bộ máy hành chính tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn. Tỉnh đã hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ cho 100% cơ quan chuyên môn (15/15 đơn vị), đồng thời giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua kiểm tra đột xuất, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cấp xã.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với khai thác dữ liệu số

Nguồn lực tài chính công được quản lý theo hướng hiệu quả. Tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 36 cơ sở nhà, đất theo hình thức giữ lại tiếp tục sử dụng. Tính đến giữa tháng 3, tổng thu ngân sách đạt 8.498 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2025. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô công và tài sản công được thực hiện đúng định mức, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực quan trọng trong cải cách hành chính. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 đã phủ đến 100% cơ quan nhà nước các cấp. Tỉnh đã cấp hơn 50.400 chứng thư số cho tổ chức và cá nhân; hệ thống thư điện tử công vụ với hơn 60.500 tài khoản vận hành ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại ki-ốt dịch vụ công trực tuyến đặt tại đơn vị. Ảnh: T.D

Cùng với đó, nhiều mô hình mới được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Mô hình “Ki-ốt dịch vụ công” tại các đơn vị lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tiếp cận nhanh các thủ tục hành chính.

Mô hình “Xã hạt nhân số” tại Tây Sơn được triển khai trong xây dựng chính quyền cơ sở. Ứng dụng “Trợ lý ảo AI” tại phường Hoài Nhơn Bắc được đưa vào sử dụng để giải đáp thông tin bầu cử và các chính sách hành chính, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, liên tục 24/7.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I, công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, nhiều nhiệm vụ được triển khai ngay từ đầu năm và hoàn thành trước hạn. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được cải thiện….

Trong quý II, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với khai thác dữ liệu số; mở rộng các mô hình dịch vụ công; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, tỉnh sẽ hoàn thiện đề án vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, ban hành bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tháo gỡ các vướng mắc trong vận hành hệ thống hành chính, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

H.Nam - N.Hiền