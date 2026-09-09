Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 1559 về triển khai thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy tắc ứng xử tại Văn phòng.

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có văn bản thực hiện văn hóa, đạo đức công vụ

Theo đó, trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc được yêu cầu phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ ít nhất một lần mỗi tháng.

Trong thực thi công vụ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện nghiêm chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện; thực hiện hiệu quả “Nụ cười công sở”, “4 xin”, “4 luôn”, “5 không”, bảo đảm thái độ văn minh, tận tình trong giao tiếp với người dân, tổ chức và trong nội bộ cơ quan.

Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và giờ giấc làm việc; mặc trang phục lịch sự, phù hợp, đeo thẻ khi thực thi nhiệm vụ; không uống rượu, bia trước và trong giờ hành chính.

Đối với việc đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, công chức, viên chức, người lao động phải giữ gìn tác phong, chuẩn mực đạo đức, trang phục lịch sự, ứng xử văn minh và tôn trọng nội quy của cơ sở.

Cán bộ, công chức, viên chức không được đi lễ, đi hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp được phân công thực hiện nhiệm vụ. Không sử dụng xe công, kinh phí ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản của cơ quan để đi lễ hoặc tham gia hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng vì mục đích cá nhân; không tham gia, cổ súy các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi tâm linh.

Các phòng, ban, trung tâm có trách nhiệm cử công chức, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định nội bộ khi cần thiết.

Văn phòng UBND tỉnh giao trưởng các phòng, ban, trung tâm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thực hiện chưa nghiêm. Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

Minh Ngọc