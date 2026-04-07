Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì họp Ban chỉ đạo quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.Thảo

Kiểm soát chặt giá xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, chỉ số CPI tháng 3/2026 tăng 1,2% so với tháng trước; trong đó khu vực nông thôn tăng 1,35%, cao hơn khu vực thành thị (1,04%).

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 5 nhóm tăng giá. Đáng chú ý, nhóm giao thông tăng 18,49%, chủ yếu do biến động giá xăng dầu. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng, tác động đến chi phí sản xuất và đầu tư.

Tính chung quý 1/2026, CPI bình quân của Gia Lai tăng 3,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất (8,06%).

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về quản lý, điều hành giá; chủ động theo sát tình hình và ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu kiểm soát chặt giá các mặt hàng thiết yếu và vật liệu xây dựng; thực hiện tiết kiệm trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

Tổ công tác lĩnh vực xây dựng được giao khẩn trương làm việc với các nhà thầu, đơn vị cung cấp vật liệu để thống nhất và kiểm soát giá nguyên vật liệu, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động thị trường để tăng giá.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu rà soát tổng thể nguồn cung, chủ động phương án nâng công suất khai thác các mỏ vật liệu khi cần thiết nhằm tránh thiếu hụt nguồn vật liệu gây tăng giá bất hợp lý.

Ở lĩnh vực công thương, Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm tổ trưởng được giao tập trung quản lý, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý chặt giá xăng dầu, điện và các mặt hàng thiết yếu. Sở Xây dựng kiểm soát giá vật liệu xây dựng, chi phí vận tải. Công an tỉnh và lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các địa phương phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại các xã, phường. Ảnh: K.Loan

Đẩy nhanh giải ngân, áp dụng KPI trong điều hành

Song song với công tác quản lý giá, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2026.

Trong quý 1/2026, nhiều xã, phường duy trì mức tăng trưởng tích cực. Một số nơi ghi nhận tổng giá trị sản phẩm tăng trên 10%, thu ngân sách đạt khoảng 25–30% kế hoạch năm, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 30-40%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh quý 2 là giai đoạn “vượt khó”, yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ông Thanh cho biết, việc áp dụng chỉ số KPI là yêu cầu bắt buộc nhằm đánh giá thực chất năng lực điều hành của cán bộ lãnh đạo.

Để thúc đẩy tăng trưởng, ông yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm; tập trung thu ngân sách, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và thu tiền sử dụng đất để bảo đảm nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, sớm hoàn thành dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh, bảo đảm công tác quy hoạch mang tính tổng thể, tránh cục bộ địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ sinh kế để xóa nghèo bền vững; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Thanh cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương, đồng thời cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh các bất cập trong điều tiết nguồn thu tiền đất, bảo đảm lợi ích cho các địa phương; ưu tiên bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng cho các công trình cấp bách, trọng điểm thay vì hỗ trợ dàn trải.

Hà Nam - N.Hiền